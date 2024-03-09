09 марта 2024, 23:21

Умер отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул

РИА «Новости»
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У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул скончался отец. Об этом рассказал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.

«Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты», - написал он.

Гуцул вернулась из России 8 марта, где провела целую неделю. В РФ политик встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями правительства.

Также глава Гагаузии поучаствовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где побеседовала с руководством российских регионов, которые ранее заключили договоры о партнерстве с автономией. На полях мероприятия она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Молдавия Россия
09 марта 2024, 22:30
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за работы в России
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International, если организация продолжит работу в России. Об этом написало издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

Американское финансовое ведомство предупредило, что если банк продолжит вести бизнес в России, то рискует остаться «отрезанным от финансовой системы США». Этот вопрос обсуждали в Вене с правительством Австрии и руководством банка.

«По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей», - заявили изданию в финансовом учреждении.

Ранее Австрия долгое время блокировала 12-й пакет антироссийских санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International из реестра «спонсоров войны». Банк попал в «черный список» из-за решения продолжить работу в России.

США Австрия Банки Санкции Россия
09 марта 2024, 21:20
Азербайджан предъявил претензии Армении по поводу принадлежности четырех сел
РИА «Новости»
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Азербайджанские власти потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Об этом сообщило азербайджанское издание Report.

Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые, по мнению азербайджанской стороны, оккупированы Арменией.

«Принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», - отметили в пресс-службе заместителя азербайджанского премьер-министра Шахина Мустафаева.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих ВС со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.

Армения Военные Азербайджан
09 марта 2024, 20:53
«Никто не знает, что будет дальше». Европе посоветовали подготовиться к выходу США из НАТО
РИА «Новости»
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Европейские страны-члены НАТО должны быть готовы к ситуации, при которой США выйдут из блока. Об этом в комментарии газете The Telegraph заявили дипломаты из стран альянса.

«Никто не знает, что будет дальше», - заявил один из источников издания и подчеркнул, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа о членстве Штатов в НАТО его беспокоят.

По мнению другого дипломата, слова Трампа о возможности США выйти из состава НАТО еще раз подчеркнули «чрезмерную зависимость» Европы от заокеанских коллег. Он отметил, что европейским странам-членам альянса необходимо подумать о том, как обезопасить себя на этот случай.

«Если США выйдут, то образуется огромная дыра», - считает он.

Еще один собеседник газеты посоветовал европейцам задуматься о соответствии текущего военного планирования.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слова Трампа о том, что Белый дом может не поддерживать союзников по НАТО, если те «не заплатили по счетам». Американский лидер в связи с этим заявил, что подобные высказывания «поощряют плохое поведение».

США Европа Дональд Трамп НАТО Джо Байден
09 марта 2024, 20:40
Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, рассказывая о стоящих перед миром проблемах
Global Look Press
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Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек выругался во время выступления перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Министр использовал нецензурное выражение, призывая нынешних политиков решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям, сообщила газета Der Spiegel.

«Решите те ****** (чертовы - прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», - заявил Хабек.

По словам немецкого министра, политики должны осознавать реальность, чтобы не повторять ошибок прошлого. Хабек в своем выступлении раскритиковал политику США в области климатических проблем.

В Германии персонал авиакомпании Lufthansa провел предупредительную забастовку , в результате более 80% рейсов отменили. Авиакомпания возобновила работу, но предупредила о возможных дальнейших отменах рейсов.

Германия Экономика Климат Экология

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