Умер отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул

«Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты», - написал он.

Гуцул вернулась из России 8 марта, где провела целую неделю. В РФ политик встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями правительства.

Также глава Гагаузии поучаствовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где побеседовала с руководством российских регионов, которые ранее заключили договоры о партнерстве с автономией. На полях мероприятия она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.