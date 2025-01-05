Умер ослик Перри, ставший прототипом героя из «Шрека»

Погонщик осла Дженни Киратли рассказала, что миниатюрного ослика, который был неотъемлемой частью парка Бол, пришлось подвергнуть эвтаназии. Животное боролось с заболеванием копыт - ламинитом.

По словам Киратли, сотрудники пробовали разные методы, чтобы помочь ослику. Он прошел курс иглоукалывания, лазерной светотерапии и теплого массажа. Однако состояние осла не улучшалось, поэтому ветеринары приняли решение об эвтаназии, чтобы животное не мучилось.

Ослик Перри прославился тем, что был прототипом Осла - персонажа, озвученного актером Эдди Мерфи в «Шреке». Один из аниматоров мультфильма жил недалеко от парка Бол и приходил на пастбище для ослов. Позже он привез команду коллег в парк, чтобы они посмотрели на Перри.

Ранее в Мексике скончалась 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, она была прототипом бабушки Коко в мультфильме Pixar «Тайна Коко».