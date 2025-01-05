05 января 2025, 03:10

Умер ослик Перри, ставший прототипом героя из «Шрека»

Freepik
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В Калифорнии скончался ослик Перри, который стал прототипом Осла из мультфильма «Шрек» Об этом сообщила газета Palo Alto.

Погонщик осла Дженни Киратли рассказала, что миниатюрного ослика, который был неотъемлемой частью парка Бол, пришлось подвергнуть эвтаназии. Животное боролось с заболеванием копыт - ламинитом.

По словам Киратли, сотрудники пробовали разные методы, чтобы помочь ослику. Он прошел курс иглоукалывания, лазерной светотерапии и теплого массажа. Однако состояние осла не улучшалось, поэтому ветеринары приняли решение об эвтаназии, чтобы животное не мучилось.

Ослик Перри прославился тем, что был прототипом Осла - персонажа, озвученного актером Эдди Мерфи в «Шреке». Один из аниматоров мультфильма жил недалеко от парка Бол и приходил на пастбище для ослов. Позже он привез команду коллег в парк, чтобы они посмотрели на Перри.

Ранее в Мексике скончалась 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, она была прототипом бабушки Коко в мультфильме Pixar «Тайна Коко».

США Животные Калифорния Актеры
05 января 2025, 02:54
Американцы пожаловались на «химический» туман на территории США
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Жители нескольких американских штатов пожаловались на странный туман с химическим запахом, отметив, что его воздействие вызывает недомогания и гриппоподобные симптомы. Об этом Daily Mail рассказал житель Флориды Дэвид Бамбер.

В американских соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны падающие с неба и кружащиеся в воздухе белые частицы. Очевидцы заявили, что странный туман вызвал симптомы, схожие с респираторными заболеваниями.

«Примерно через час я начал чихать, затем снова и снова в течение примерно трех часов, и у меня сильно опухли глаза. Мне стало очень жарко, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», - рассказал Бамбер.

По его словам, его самочувствие ухудшилось после того, как он остановился на заправке на 10 минут.

Издание отметило, что на этой неделе в некоторых районах Тесаха, Айовы, Висконсина, Мэриленда, Небраски, Флориды, Канзаса и еще нескольких штатах объявили о тумане, когда появились эти сообщения.

Кроме того, происходящие в стране события напомнили «операцию Sea-Spray». Это был секретный эксперимент по биологической войне, проведенный ВМС США в 1950 году, когда над районом залива Сан-Франциско распылили бактерии.

Ранее американцы заметили на руке президента США Джо Байдена странное пятно , похожее на синяк.

США Грипп Флорида Оружие Армия Биолаборатории
05 января 2025, 01:54
Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенного срока
Unsplash
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Заключенный из камеры смертников в штате Аризона Арон Ганчес попросил назначить его смертную казнь раньше той даты, которую запланировали власти. Об этом сообщило The Associated Press.

Ганчеса должны были казнить еще в апреле 2023 года, но исполнение приговора отложили из-за нехватки квалифицированных сотрудников. Заключенный подал в суд заявление, в котором попросил назначить его казнь на середину февраля в связи с обвинением в убийстве Теда Прайса в 2002 году.

На судебном заседании Ганчес представляет самого себя. По его словам, вынесение смертного приговора «давно назрело», но власти штата тянут время.

В офисе генерального прокурора Криса Мэйса, который добивается казни Ганчеса, заявили, что необходим график брифингов, чтобы сотрудники тюрьмы могли выполнить требования к исполнению приговора. Среди них тестирование на пентобарбитал, который будет использован для смертельной инъекции.

Ранее в США на свободу вышел 68-летний Керри Макс Кук, которого 20 лет назад приговорили к смертной казни за убийство.

США Заключенные Суд Смертная казнь Тюрьмы Приговоры
05 января 2025, 00:58
Стала известна возможная дата переговоров Путина с Трампом
Пресс-служба Кремля
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Россия и США возобновят контакты на высоком уровне. Переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоятся в начале весны, сообщил представитель Христианско-демократического союза Германии, член бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», - объявил он.

Последние российско-американские переговоры, по данным сайта Кремля, прошли в июне 2021 года с участием ныне действующего президента США Джо Байдена. С Трампом российский лидер несколько раз связывался по телефону в 2020 году и виделся на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в июне 2019 года.

Переговоры Путина и Трампа могли пройти 30 декабря, сообщил журналист Дмитрий Гордон *. По его словам, Россия отвергла идеи США по урегулированию кризиса, и встреча не состоялась.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
05 января 2025, 00:57
Снежный апокалипсис. Буря и шторм обрушатся на США
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На Соединенные Штаты движется снежный шторм. Непогода может затронуть примерно 62 миллиона человек, сообщило CNN.

Сильный шторм накроет около 12 штатов в США, что приведет к выпадению снега и образованию льда. Согласно прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 65 километров в час.

В городе Канзас-Сити в штате Миссури может выпасть рекордное для штата количество осадков за январь - 18 сантиметров. В Индианаполисе, столице штата Индиана, также ожидается свыше 29 сантиметров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями многие штаты могут остаться без электричества. Губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин уже ввел режим ЧС из-за прогнозируемой бури.

Синоптики предупредили, что в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи возможны ливни и грозы. Также существует риск наводнений и торнадо.

Ранее ученые Колумбийского университета заявили, что в 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение.

США Землетрясения Шторм Погода

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