Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Ученый умер в своем доме в Сан-Франциско.

Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц в 1957 году и стал вторым самым молодым лауреатом - на тот момент ему исполнился 31 год.

Он родился в Шанхае и учился в аспирантуре Чикагского университета. Его руководителем был знаменитый физик Энрико Ферми. За свою жизнь Ли Чжэндао внес значительный вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. Его «модель Ли» - перенормируемая модель теории поля - сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля.

Ранее в Токио на 91 году жизни скончался почетный профессор биохимии Акира Эндо. Он получил известность благодаря открытию вещества «статин».