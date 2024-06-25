25 июня 2024, 01:18

Умер немецкий полицейский, сопровождавший кортеж Орбана

РИА «Новости»
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Немецкий полицейский, который сопровождал кортеж венгерского премьера Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, погиб в ДТП. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию и немецких журналистов.

«В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице», - сказано в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Также в этой аварии пострадал 27-летний сотрудник правоохранительных органов. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Аварию спровоцировал водитель. Он не заметил, что дорога была перекрыта и столкнулся с двумя мотоциклами полицейских. В тот момент блюстители порядка сопровождали кортеж Орбана. Сам премьер-министр не пострадал.

Ранее в Дании неизвестный напал на премьера страны Метте Фредериксен. По данным агентства Ritzau, он подошел к ней на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил.

Венгрия ДТП Дороги Премьеры Полиция
24 июня 2024, 23:35
Новый пакет санкций больно ударит по европейскому бизнесу
РИА «Новости»
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Новый санкционный пакет не относится к украинскому конфликту, а напоминающие «самоубийственный фанатизм» протекционистские меры способны навредить только европейскому бизнесу. Об этом заявили в постпредставительстве РФ при Евросоюзе.

«На 14-й раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», - сказано в сообщении представительства.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Они затронули сферы энергетики, экономики и финансов. Европейский союз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать российское топливо.

В МИД уже отреагировали на новый пакет ограничений. В ответ на эти действия страна пополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым нельзя въезжать на территорию государства.

Санкции Евросоюз Бизнес
24 июня 2024, 19:01
Россия ответила на введенный против нее пакет санкций ЕС
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Список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, расширился после введения 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Дипломаты напомнили, что ЕС продолжает придерживаться конфронтационной политики в отношении России. МИД назвал действия объединения нелегитимными с международно-правовой точки зрения, так как ограничения ввели в обход Совбеза ООН.

В ответ на новый пакет санкций и одностороннее давление российская сторона дополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещается въезжать на территорию государства, указал RT.

«Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа», - заключили в ведомстве.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских ограничений. Санкции коснулись сферы энергетики, экономики и финансов. Евросоюз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать топливо у России.

Санкции Россия Евросоюз МИД РФ ООН Экономика
24 июня 2024, 18:22
Южная Корея обвинила КНДР в очередном запуске шаров с мусором
Freepik
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Северная Корея запустила воздушные шары с прикрепленными к ним мешками с мусором в сторону своего южного соседа. Об этом заявила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

По данным ведомства, этому поспособствовало направление ветра, который дует на юго-восток. Граждан попросили с осторожностью относиться к прикрепленному грузу, не приближаться к упавшим предметам и сообщать в случае их падения военным или полицейским.

«Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на юг», - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Yonhap сообщило, что КНДР якобы отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Мусор
24 июня 2024, 15:12
Сайты РИА «Новости» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза
РИА «Новости»
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Совет Евросоюза ввел новый пакет антироссийских санкций. В рамках него на территории объединения ограничат доступ к четырем российским новостным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В список вошло РИА «Новости», издания «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe. Эти ресурсы заблокируют на европейской территории с 25 июня.

В новый санкционный список включили 116 физических и юридических лиц. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что введенные ограничения против России демонстрируют единство стран Европы в поддержке Украины. Большинство санкций затрагивают финансовую и энергетическую сферы, сообщили «Известия».

Журналистика Санкции Россия Евросоюз

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