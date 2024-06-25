Умер немецкий полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
Немецкий полицейский, который сопровождал кортеж венгерского премьера Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, погиб в ДТП. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию и немецких журналистов.
«В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице», - сказано в сообщении пресс-службы правоохранителей.
Также в этой аварии пострадал 27-летний сотрудник правоохранительных органов. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали.
Аварию спровоцировал водитель. Он не заметил, что дорога была перекрыта и столкнулся с двумя мотоциклами полицейских. В тот момент блюстители порядка сопровождали кортеж Орбана. Сам премьер-министр не пострадал.
Ранее в Дании неизвестный напал на премьера страны Метте Фредериксен. По данным агентства Ritzau, он подошел к ней на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил.