Умер младший брат Нурсултана Назарбаева
Казахстанский предприниматель и младший брат первого президента Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев умер на 71 году жизни. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Айдос Укибай в соцсети Х (ранее Twitter).
«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», - указал он.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации бизнесмена из-за инфаркта. По информации ratel.kz , у предпринимателя утром 13 ноября остановилось сердце, врачи констатировали смерть.
Болат Назарбаев родился в 1953 году. В конце 1980-х он начал заниматься животноводством, в 1990-х стал вице-президентом аграрной компании «Инкар Агро» и руководителем финансово-промышленного холдинга BN Invest.
Ранее в возрасте 40 лет скончался заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников. По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, талантливый экономист умер из-за тяжелой болезни.