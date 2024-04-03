Умер менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер

Синклер скончался от сердечной недостаточности в больнице американского города Детройт. Смерть писателя подтвердил его представитель Мэтт Ли.

«Я не думаю, что люди осознавали, насколько он был сведущим в американской музыке и был подтвержденным экспертом во всех формах американского джаза и ритм-н-блюза», - поделился он.

Синклер оказал большое влияние на зарождение панк-культуры. Он получил 10 лет за хранение марихуаны, а после долгие годы выступал за ее легализацию. На митинге в поэта в 1971 году его поддержали такие артисты, как Джон Леннон, Йоко Оно, Стиви Уандер и другие. С 2005 года он вел свою программу на радио.