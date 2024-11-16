Умер глава New Yorker Фридрих Кнапп

«С большой грустью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнером, который сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям», - отметили управляющие директора New Yorker Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Они отметили, что Кнапп был «чистокровным предпринимателем», который добился выдающихся результатов как в бизнесе, так и в социальной сфере. Директора пообещали продолжить его дело.

Кнапп построил модную империю из более чем 1200 магазинов в 47 странах. При этом владелец немецкого модного ретейлера New Yorker отличался авторитарным стилем управления, отмечал РБК. Он запросто мог сказать своей сотруднице, что она располнела, или сделать замечание по поводу прически.