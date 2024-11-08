08 ноября 2024, 19:35

Умер генконсул России в Гюмри Кандауров

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Скончался генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом российское посольство в Армении сообщило в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», - отметили в дипмиссии.

Коллеги дипломата отметили, что он всегда работал с полной отдачей, демонстрируя высокий профессионализм и прекрасное знание специфики стран.

Руслан Кандауров родился в 1961 году в Республике Адыгея. Высшее образование получил в Ростовском инженерно-строительном институте. В Адыгее некоторое время занимал должность одного из руководителей Комитета внешнеэкономических связей республики.

Дипломатическая служба в МИД России у Кандаурова началась в 1996 году с поста второго секретаря Департамента консульской службы МИД РФ. Также он работал в Консульском департаменте министерства, в посольствах России в Израиле и Южной Осетии. В 2020 году его назначили генконсулом в Гюмри.

Россия МИД РФ
08 ноября 2024, 19:55
МИД пообещал организовать переговоры Путина и Трампа при необходимости
РИА «Новости»
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Сотрудники Министерства иностранных дел России пока не ведут работу по организации телефонных переговоров президента Владимира Путина и победителя президентских выборов США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что в случае необходимости российские дипломаты оперативно свяжутся с заокеанскими коллегам и договорятся о переговорах, но пока перспективы переговоров не просматриваются.

«Подготовительная работа с точки зрения согласования, состыковки графиков, либо какого-то более конкретного планирования формата такого контакта, не ведется», - заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что при этом ведомство находится в состоянии полной готовности провести необходимую работу.

Рябков сравнил дипломатов с группой быстрого реагирования или пожарной командой, которая в круглосуточном режиме может включиться для организации любых дипломатических контактов.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что готов позвонить Трампу в любой момент , потому что у них были нормальные отношения, как и с действующим президентом США Джо Байденом. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп также не исключил контактов с российским лидером.

США Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин МИД РФ
08 ноября 2024, 18:33
Индия увидела выгоду для всего мира в покупке нефти у России
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Если бы Индия не стала покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем в мире поднялась бы до 200 долларов за баррель. Таким образом сделки оправдал министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури, его процитировал РБК.

По мнению чиновника, Индия оказала услугу всему миру, организовав поставки сырья из России. При этом нарушений санкций не было, ведь российская нефть под них никогда не подпадала.

Он напомнил, что многие европейские и азиатские страны также покупали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Пури отметил, что Индия будет покупать углеводороды у тех, кто предложит лучшие цены согласно требованию премьера Нарендры Моди, чтобы обеспечивать доступное топливо для сотни миллионов граждан страны.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины.

Индия Нефть Россия
08 ноября 2024, 10:41
Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин является звездой международной политики с бомбардирским чутьем. Такую лестную характеристику Мадуро дал в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, его слова привело РИА «Новости».

Глава государства высоко оценил прошедший в Казани саммит БРИКС, а также полное погружение Путина в процесс.

«Он присутствовал на пленарном заседании, проводил двухсторонние встречи, принимал все делегации. Без сомнения, политическим языком мы могли бы сказать: Путин - звезда международной политики. У него нюх бомбардира, как у Криштиану Роналду», - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что ходе двусторонней встречи с Путиным в Казани они рассмотрели дипломатическую, геополитическую и политическую повестки в совместной работе стран.

Ранее журналисты чешского издания Lidovky назвала Россию неформальным лидером стран Глобального Юга.

Николас Мадуро Международные отношения Владимир Путин Криштиану Роналду
08 ноября 2024, 09:55
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
РИА «Новости»
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Информации о намерении отправить послания кому-то из лидеров стран АТЭС от президента России Владимира Путина пока нет, однако в двусторонних контактах это нормальная практика. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин ранее подписал распоряжение направить российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2024 году в Перу.

«Информации на этот счет пока нет, не знаю. Но в целом это нормальная практика, такие формы используются для двусторонних контактов», - сказал Песков.

Форум АТЭС состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. В 2023 году Оверчук также руководил делегацией России на соответствующем саммите в Сан-Франциско.

В прошлом году итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России , отмечал Оверчук.

Дмитрий Песков Россия

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