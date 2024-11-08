Умер генконсул России в Гюмри Кандауров

Сотрудники Министерства иностранных дел России пока не ведут работу по организации телефонных переговоров президента Владимира Путина и победителя президентских выборов США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что в случае необходимости российские дипломаты оперативно свяжутся с заокеанскими коллегам и договорятся о переговорах, но пока перспективы переговоров не просматриваются.

«Подготовительная работа с точки зрения согласования, состыковки графиков, либо какого-то более конкретного планирования формата такого контакта, не ведется», - заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что при этом ведомство находится в состоянии полной готовности провести необходимую работу.

Рябков сравнил дипломатов с группой быстрого реагирования или пожарной командой, которая в круглосуточном режиме может включиться для организации любых дипломатических контактов.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что готов позвонить Трампу в любой момент , потому что у них были нормальные отношения, как и с действующим президентом США Джо Байденом. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп также не исключил контактов с российским лидером.