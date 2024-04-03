03 апреля 2024, 16:11

Умер французский шансонье, актер и телеведущий Жан-Поль Виньон

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Не стало французского актера и шансонье Жан-Поля Виньона. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 89-лет в Беверли-Хиллз, сообщило издание Hollywood Reporter.

Виньон родом из портового города Дире-Дау. Обучался в Авиньоне и Франции. Будущий актер получал медицинское образование, а также интересовался правом. Позже принял решение заняться музыкой.

Бельгийский певец и актер Жак Брель помог 20-летнему Виньону устроиться в парижское кабаре. В 1956 году он начал свою карьеру в кино, дебютировав в фильме «Опасные обещания». Спустя три года Виньон участвовал в съемках с Франсуазой Арнул в романтической драме «Асфальт». В это же время он начал сотрудничать с музыкальным лейблом Disques Vogue, который развивал артиста в жанре шансонье.

В 1957 году Виньон выпустил первую автобиографическую пластинку «Djibouti». После полутора лет службы в армии творческая деятельность артиста пошла на спад. Однако, выступив на разогреве у Эдит Пиаф и на борту французского лайнера Либерте, он отправился покорять США.

Болезни Концерты Актеры
03 апреля 2024, 16:35
Финляндия предложила продлить закрытие КПП на границе с Россией
Global Look Press
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Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом говорится в повестке заседания правительства, запланированного на 4 апреля.

Ведомство предложило кабмину утвердить постановление о закрытии КПП «до дальнейшего уведомления». Уточняется, что в повестку еще могут внести изменения.

Ранее руководство финской погранслужбы выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Инари» и «Париккала», деятельность которых приостановили на несколько лет.

Правительство Финляндии 8 февраля продлило закрытие границы до 14 апреля. МВД обвинило Россию в том, что на территории страны у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Финляндия Россия
03 апреля 2024, 16:09
Умер американский комик Джо Флаэрти
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Не стало американского актера, сценариста продюсера, режиссера, артиста озвучания, стендап-комика Джо Флаэрти. Он умер 1 апреля на 83-году жизни, сообщило издание Deadline.

Дочь артиста уточнила журналистам, что отец скончался после непродолжительной болезни.

Джозеф О’Флаэрти родом из Питтсбурга. Он на протяжении четырех лет служил в военно-воздушных силах Соединенных Штатов. Затем его заинтересовал и увлек театр. Творческую деятельность в юморе Флаэрти начал в Чикаго в 1969 году.

На счету актера 130 проектов, включая фильмы и сериалы. Артист снялся в таких проектах, как «Улица Сезам», «Женаты и с детьми», «Внутреннее пространство» Джо Данте, сиквел «Назад в будущее», «Как в кино», «Динозавры», сериал «Полицейская академия», озвучивал мультсериалы «Гриффины» и «Американский папаша!».

Сериалы Болезни Актеры
03 апреля 2024, 12:46
Кремль не рассматривал вопрос поездки Путина на саммит G20
Global Look Press
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Вопрос возможной поездки президента Владимира Путина на саммит G20 пока не рассматривали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», - заявил официальный представитель Кремля.

В декабре советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что страна хочет присутствия Путина на саммите «Большой двадцатки», который должен пройти во второй половине 2024 года в Рио-де-Жанейро. Бразильский лидер Лула да Силва сообщал, что президенту России направят официальное приглашение на саммит , несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Саммиты Кремль G20 Владимир Путин
03 апреля 2024, 12:23
Сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения на Тайване
Global Look Press
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Около одной тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения. О происходящем сообщило Центральное информационное агентство острова.

В парке находятся 215 туристических групп, в число которых входит 680 человек. В населенных пунктах, расположенных на территории Тароко, проживают более 300 человек. Еще 120 являются сотрудниками парка.

По данным РИА «Новости», число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, 821 получил ранения.

Стихийное бедствие обрушилось на остров 3 апреля. Землетрясение оказалось самым мощным на Тайване за последние 25 лет. Сила подземных толчков достигла 7,7 балла, что привело к оползням, отключению электричества и обрушению зданий.

Землетрясения Тайвань

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