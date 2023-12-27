27 декабря 2023, 12:42

Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

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Немецкий политик, бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на семью умершего.

«Легенда Христианско-демократического союза скончалась в ночь на среду. Шойбле умер во сне», - написали авторы статьи.

Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, с 2017-го по 2021-й был его председателем. С 2005 по 2009 годы он занимал должность министра внутренних дел ФРГ, а с 2009 года по 2017-й был главой Минфина. В 1990 году Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре Германской Демократической Республики Гюнтер Краузе подписали договор об установлении единства между ГДР и ФРГ.

В конце ноября 2023 года скончался известный американский политик Генри Киссинджер. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне и занимал пост советника по национальной безопасности страны.

Германия
27 декабря 2023, 12:34
Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной промышленности Турции
РИА «Новости»
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Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak , ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

«После того как комитет парламента принял предложение о членстве Швеции в НАТО, <…> стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», - указали авторы материала.

Акчапара подчеркнул, что после запуска процесса вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявки, которые подали турецкие компании на экспорт, «положительно завершились». Осенью 2019 года власти скандинавской страны ввели эмбарго на поставки Турции товаров для оборонной промышленности.

По данным РИА «Новости» , комиссия по международным делам парламента республики одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Протокол внесут на голосование Генеральной Ассамблеи.

Турция Экспорт Швеция НАТО Промышленность
27 декабря 2023, 08:10
Аргентина выпустит новые купюры на фоне высокой инфляции
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Аргентине придется выпустить новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо. Об этом газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей.

«Тема с купюрами - это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек», - отметил он.

Глава государства назвал вопрос с выпуском новых купюр очевидным. На две тысячи песо можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Самой крупной купюрой нельзя даже расплатиться за чашку кофе с булочкой в кафе, рассказал Милей. Чаще всего аргентинцы используют купюры номиналом по 500 и 1000 песо, так как купюра в две тысячи вышла недавно.

Ранее президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 экономических реформ. Он пообещал, что созовет референдум, если парламент откажется одобрять нововведения , направленные на либерализацию экономики.

По словам Милея, его действия поддерживают около 75% жителей страны. В будущем он планирует провести «реструктуризацию» Аргентины и уничтожить барьеры, мешающие экономическому развитию государства.

Аргентина Деньги Экономика Инфляция
27 декабря 2023, 07:50
Президент Аргентины пообещал созвать референдум в случае отклонения его реформ
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Если парламент Аргентины отклонит радикальные реформы, предложенные ее новым лидером Хавьером Милеем, в стране может пройти референдум. Об этом Милей заявил в интервью La Nacion.

«Если мне откажут, я созову референдум и заставлю их (членов парламента - прим. ред.) объяснить мне, почему они против народа», - указал он.

Новый аргентинский президент предположил, что Конгресс «не может смириться с тем, что проиграл». Он утверждает, что предложенные реформы «идут на пользу людям». По словам Хавьера Милея, его указ поддерживают 75% жителей.

Согласно Конституции Аргентины, президент действительно имеет право созвать референдум, но его результаты не будут иметь обязательную юридическую силу.

Милей подписал указ о проведении более 300 реформ для либерализации экономики. Пакет законов передадут Конгрессу Аргентинской нации. Новый президент Аргентины также заявил о планах ее «реструктуризации». Он намерен вернуть «свободу» и убрать препятствия на пути экономического развития страны.

Аргентина
27 декабря 2023, 07:45
Посол рассказал об актах вандализма против имущества российской дипмиссии в Австрии
Unsplash
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Жилые дома и транспорт российских дипломатов в Австрии пострадали от актов вандализма. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Он отметил, что за прошедшие месяцы дипмиссия зафиксировала несколько нападений на российское имущество и объекты.

«В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», -указал посол.

Любинский добавил, что власти Австрии оперативно реагируют на обращения российской стороны и не игнорируют вопросы обеспечения безопасности дипломатов.

Ранее посол в Вене рассказал, что направленные австрийским руководством Украине деньги в конечном счете идут на поддержку ВСУ , а не на восстановление экономики страны.

Он подчеркнул, что Австрия выделила украинской стороне около 230 миллионов евро, которые ушли «вовсе не на мирные проекты». По мнению Любинского, австрийские власти нарушили принципы нейтралитета и стали участниками спонсирования ВСУ.

Австрия Россия Вандализм

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