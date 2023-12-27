Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

«Легенда Христианско-демократического союза скончалась в ночь на среду. Шойбле умер во сне», - написали авторы статьи.

Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, с 2017-го по 2021-й был его председателем. С 2005 по 2009 годы он занимал должность министра внутренних дел ФРГ, а с 2009 года по 2017-й был главой Минфина. В 1990 году Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре Германской Демократической Республики Гюнтер Краузе подписали договор об установлении единства между ГДР и ФРГ.

В конце ноября 2023 года скончался известный американский политик Генри Киссинджер. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне и занимал пост советника по национальной безопасности страны.