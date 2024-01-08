Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр

Родственники Беккенбауэра отказались делиться подробностями о его смерти. В последние годы экс-футболист начал испытывать проблемы со здоровьем, которые не позволили ему прийти на встречу со своими бывшими подопечными и приехать на похороны бразильца Пеле.

Беккенбауэр остается одним из трех футболистов, выигравших первенство мира в качестве игрока и тренера. На победном для ФРГ чемпионате 1974 года он не пропустил ни одного матча и выводил команду на поле в капитанской повязке. Беккенбауэр стал одним из первых немецких игроков, сыгравших более 100 игр за сборную.

Большую часть клубной карьеры Беккенбауэр провел в мюнхенской «Баварии», в системе которой оказался в 13 лет. Защитник привел клуб к трем победам в Кубке европейских чемпионов и четыре раза помог ему выиграть национальный чемпионат, после чего переехал в американский «Космос» для развития футбола в США. Именно Беккенбауэр популяризировал тактическую роль либеро - последнего защитника, исправляющего ошибки за своими одноклубниками.

Ранее стало известно о смерти бразильца Марио Загалло , также становившегося чемпионом мира во время игровой и тренерской карьеры.