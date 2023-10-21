Умер чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон
Не стало чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтона. Он умер на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе английского «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба», - говорится в заявлении.
Представители клуба отметили, что Чарльтона почитали миллионы людей далеко за пределами Манчестера или Великобритании, по всему миру, где играют в футбол.
«Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры», - заключили в пресс-службе Манчестера.
Причина смерти не уточняется.
Чарльтон в основном посвятил свою карьеру «Манчестеру Юнайтед» - в составе клуба он играл с 1956 по 1973 годы. До 2017 года Чарльтона считали лучшим бомбардиром за всю историю команды, после его обошел Уэйн Руни.