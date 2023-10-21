Умер чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон

Читайте нас в:

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба», - говорится в заявлении.

Представители клуба отметили, что Чарльтона почитали миллионы людей далеко за пределами Манчестера или Великобритании, по всему миру, где играют в футбол.

«Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры», - заключили в пресс-службе Манчестера.

Причина смерти не уточняется.

Чарльтон в основном посвятил свою карьеру «Манчестеру Юнайтед» - в составе клуба он играл с 1956 по 1973 годы. До 2017 года Чарльтона считали лучшим бомбардиром за всю историю команды, после его обошел Уэйн Руни.