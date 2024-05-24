Умер автор фильма о вреде «Макдональдса» Морган Сперлок

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета связана с санкционной политикой США в отношении гражданских воздушных судов. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это его позиция прежде всего как человека, а не лидера страны.

«Эти негодяи не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что санкции США действуют и в отношении российских воздушных судов.

По данным СМИ, правительственная делегация во главе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпела крушение на американском вертолете Bell 212.

Вместе с главой государства погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети. Спасатели добрались до упавшего воздушного судна только на следующий день.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в предварительных итогах расследования сообщил, что следов от пуль в потерпевшем крушение правительственном вертолете не нашли. Летательный аппарат во время движения ударился об одну из гор , что привело к возгоранию.