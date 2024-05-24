24 мая 2024, 18:29

Умер автор фильма о вреде «Макдональдса» Морган Сперлок

Global Look Press
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Американский режиссер-документалист Морган Сперлок, снявший номинированный на премию «Оскар» фильм о вреде фастфуда, умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи.

По словам родных режиссера, он скончался мирно в окружении друзей и близких. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Морган Сперлок родился 7 ноября 1970 года. Он работал драматургом, а в 2004 году его фильм «Двойная порция» об опасности диеты на блюдах из сетей быстрого питания, таких как «Макдональдс», был номинирован на премию «Оскар». Через 13 лет вышло продолжение картины об индустрии фастфуда.

Сперлок также был автором таких фильмов, как «Так где же ты, Усама бин Ладен?» и «Фрикономика». Кроме того, он создал шоу «Давай на спор» для телеканала MTV.

Кино Режиссер Фильмы Премия «Оскар»
24 мая 2024, 18:31
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Global Look Press
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Военнослужащие Израля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Об этом на заседании 24 мая объявил председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам, его процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также резко ухудшающимися условиями проживания в Рафахе Израиль обязан прекратить военное наступление и остальные действия, которые способны привести к уничтожению народа Палестины», - заявил он.

Салам отметил, что Израиль обязан предоставить отчет о принятых мерах в связи с вердиктом суда в течение календарного месяца после его оглашения.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за преступления в палестинском анклаве.

Израиль Суд ООН Палестина
24 мая 2024, 18:27
Лукашенко заявил о вине США в гибели президента Ирана Раиси
РИА «Новости»
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Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета связана с санкционной политикой США в отношении гражданских воздушных судов. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это его позиция прежде всего как человека, а не лидера страны.

«Эти негодяи не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что санкции США действуют и в отношении российских воздушных судов.

По данным СМИ, правительственная делегация во главе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпела крушение на американском вертолете Bell 212.

Вместе с главой государства погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети. Спасатели добрались до упавшего воздушного судна только на следующий день.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в предварительных итогах расследования сообщил, что следов от пуль в потерпевшем крушение правительственном вертолете не нашли. Летательный аппарат во время движения ударился об одну из гор , что привело к возгоранию.

США Белоруссия Александр Лукашенко Санкции Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
24 мая 2024, 17:50
Белоруссия станет десятой страной — членом ШОС
РИА «Новости»
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Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российская сторона всячески способствовала вступлению республики в состав организации.

«Исходим из того, что на саммите ШОС в июле объявят о завершении всех необходимых процедур для принятия, после чего Белоруссия станет десятой страной организации», - сказал он.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия усилят взаимодействие в сфере оборонной безопасности. Глава государства указал на актуальность темы сотрудничества в плане обороны в свете недружественной политики западных государств.

Также ранее стало известно, что российские и белорусские операторы связи отменят взаимный роуминг на территории Союзного государства.

Белоруссия Международные отношения Россия
24 мая 2024, 17:11
Россия и Белоруссия укрепят взаимодействие в оборонной сфере
РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия займутся укреплением взаимодействия в сфере оборонной безопасности. На это указал президент Владимир Путин во время переговоров с главой соседней республики Александром Лукашенко.

Российский лидер назвал актуальной тему сотрудничества в плане обороне, напомнив о политике Запада в отношении России и Белоруссии.

«Направление <…> враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится», - сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что обе страны чувствуют себя абсолютно уверенно и надежно и займутся укреплением сотрудничества по указанным направлениям. Среди приоритетных тем в работе Путин также упомянул инвестиции и высокие технологии.

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце независимости в Минске.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин

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