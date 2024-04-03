Умер американский комик Джо Флаэрти

Дочь артиста уточнила журналистам, что отец скончался после непродолжительной болезни.

Джозеф О’Флаэрти родом из Питтсбурга. Он на протяжении четырех лет служил в военно-воздушных силах Соединенных Штатов. Затем его заинтересовал и увлек театр. Творческую деятельность в юморе Флаэрти начал в Чикаго в 1969 году.

На счету актера 130 проектов, включая фильмы и сериалы. Артист снялся в таких проектах, как «Улица Сезам», «Женаты и с детьми», «Внутреннее пространство» Джо Данте, сиквел «Назад в будущее», «Как в кино», «Динозавры», сериал «Полицейская академия», озвучивал мультсериалы «Гриффины» и «Американский папаша!».