Умер актер из польской версии сериала «След» Яцек Лукашевский

Семья артиста объявила, что панихида пройдет в церкви францисканцев в Броновице, откуда гроб доставят на кладбище Кракова. Близкие Лукашевского попросили всех скорбящих не покупать цветы, а перевести деньги в качестве пожертвования в хоспис имени Святого Лазаря.

В Польше Яцек Лукашевский прославился в качестве актера и режиссера документального сериала «Побег на Борнхольм», который выходил на экраны в 2003 году.

В последующие годы он сыграл эпизодические роли в фильмах «Гражданин Джонс» режиссера Агнешки Холланд и военном фильме «Белая храбрость» Мартина Кошалки.

Кроме того, он появлялся в польской версии российского криминального сериала «След», сыграв там роль Арнольда Чижевского.

В конце прошлой недели стало известно о смерти актера, комика и звезды Бродвея Дика Капри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. В зените славы он находится в начале 70-х годов прошлого века, когда выступал с Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли, которые подтолкнули его к идее попробовать себя в бродвейских мюзиклах.