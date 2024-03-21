Умер актер из фильма «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш
Не стало американского актера Майкла Эммета Уолша. Ему было 88 лет, сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, артист скончался 19 марта в клинике в Сент-Олбансе в результате остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-летия.
Майкл Эммет Уолш родом из штата Нью-Йорк, его детство прошло в Вермонте. Он закончил колледж университета Кларксон.
На счету артиста больше 200 киноработ, включая съемки в сериалах. Многим Уолш запомнился по яркой роли капитана полиции Брайанта в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию». Также он известен по таким сериалам, как «Байки из склепа», «Секретные материалы», «Флэш».