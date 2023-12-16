Умер 86-летний эмир Кувейта

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», - процитировало его РИА «Новости».

Эмиру было 86 лет. В конце ноября в СМИ появлялась информация о том, что его госпитализировали для лечения и медицинского обследования. Уточнялось, что он его состояние стабильно, подробностей не было.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавил Кувейт в 2020 году, после смерти своего старшего брата Сабаха IV в американской больнице. Ему был 91 год, он являлся одним из старейших в мире глав государства и находился у власти 16 лет.

Теперь же ее должен унаследовать 83-летний младший брат Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха - Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Кувейт - небольшое арабское государство на берегу Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией и Ираком.