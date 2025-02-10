10 февраля 2025, 20:40

«Укротим быка». Орбан заявил о планах по захвату Брюсселя

РИА «Новости»
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Саммит лидеров правоконсервативных партий в Мадриде, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы», стал еще одним важным шагом на пути к укрощению Брюсселя. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X.

«Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы укротим быка. Вместе мы захватим Брюссель», - написал он.

В своем посте венгерский политик поблагодарил члена Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаля за «фантастическое гостеприимство».

Саммит «Патриоты Европы» прошел в столице Испании 7 и 8 февраля. В нем также участвовала лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее премьер Польши Дональд Туск предупредил венгерского коллегу последствиями в случае блокировки антироссийских санкций.

Он отметил, такие что действия Орбана станут доказательством его «игры в команде президента России Владимира Путина».

Саммиты Венгрия Европа Европарламент Виктор Орбан
10 февраля 2025, 21:24
ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило The Times of Israel.

По данным издания, запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников перенесли «до дальнейшего уведомления».

Представитель «Бригад Аль-Кассам» Худайфа Кахлут заявил, что за последние три недели Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки.

«Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов и отсутствие разрешения на доставку гумпомощи», - подчеркнул он.

Теперь радикалы требуют от Израиля компенсации ущерба, причиненного из-за несоблюдения им соглашения по Газе, только после этого ХАМАС освободит заложников.

Глава Минобороны Израиля Кац обвинил ХАМАС в нарушении сделки по Газе. Он отметил, что израильская армия получила приказ подготовиться к любым возможным сценариям.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
10 февраля 2025, 20:04
В Европе разрешили добавлять в хлеб и макароны порошок из личинок
Freepik
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Разрешение Европейской комиссии использовать в производстве продуктов питания порошок из мучных личинок вступило в силу с 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ЕС.

«Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», - отметили в документе.

Разрешение пока получила только французская компания Nutri’Earth. После изучения научных исследований в Еврокомиссии пришли к выводу, что обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок Tenebrio molitor безопасен для здоровья. Его можно добавлять в хлеб, булочки, пирожные, макаронные изделия, сыр и другие продукты.

Кроме того, такой порошок может выступать альтернативным источником белка. Обработка ультрафиолетом повышает в нем содержание витамина D3. В таком случае ЕС предложило сопровождать продукты с порошком из личинок в составе надписью «содержит витамин D, полученный путем UF-обработки».

В Еврокомиссии отметили, что потребители будут сами решать, хотят они есть продукты с личинками насекомых.

Еврокомиссия Питание Продукты Насекомые
10 февраля 2025, 17:09
Россия предложила организовать в Индии производство истребителей Су-57
РИА «Новости»
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Российская сторона готова предложить Индии совместное производство самолета Су-57Э на их территории. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

По его словам, Индия продемонстрировала огромный интерес к истребителю. Локализация производства может стать следующим шагом в развитии сотрудничества двух государств.

Бадеха подчеркнул, что зарубежные партнеры видят и ценят Су-57Э как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе и демонстрирует при этом свои лучшие технические характеристики.

«В рамках уже сложившейся кооперации мы предлагаем в том числе совместные разработки на платформе Су-57, предлагаем рассмотреть возможность производства этого самолета здесь, в Индии, так, как производятся сегодня самолеты Су-30», - сказал глава ОАК.

Ранее на Западе отметили превосходство Су-57 по испытанности. Аналитики американского журнала Military Watch Magazine признали, что по этому параметру с российским истребителем не может сравниться ни один другой самолет.

Истребители Индия Истребитель Су-57 Самолеты
10 февраля 2025, 16:23
Опасность для мира увидели в идее Трампа о «Железном куполе» над США
U.S. Department of Defense
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Мировому сообществу необходимо разработать механизм для запрета размещения любых видов вооружений в космосе на фоне планов США о разработке новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он пояснил, что новая американская система предусматривает развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования. Другими словами, часть новой системы ПРО американцы выведут на орбиту.

«Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космическом пространстве», - заявил Рябков.

Дипломат добавил, что поведение США угрожает всем действующим международным правилам о нераспространении ядерного оружия.

В конце января новый глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность военных по созданию новой системы противоракетной обороны , покрывающей всю территорию США по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Он подчеркнул, что старт работам даст президент Дональд Трамп после подписания новых указов, регулирующих работу Министерства обороны на ближайшее время.

Мировому сообществу необходимо разработать механизм для запрета размещения любых видов вооружений в космосе на фоне планов США о разработке новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США Россия Оружие МИД РФ Космос

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