Украину всколыхнули митинги с требованием демобилизации

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», - указали в публикации.

По данным издания, акции провели в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвовали по несколько десятков человек. Люди вышли на улицы с плакатами и флагами страны.

Во время митинга звучали призывы демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года. Также протестующие требовали принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости усилить мобилизацию в стране. По его словам, нужно расширить категорию граждан, подлежащих к военной службе, потому что некоторые украинцы смогли отклониться с помощью пробелов в законодательстве.