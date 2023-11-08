Украину уличили в попытках атаковать 3 российские АЭС

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По его словам, Украина часто прибегает к террористическим актам против России. Не добиваясь успехов на поле боя, киевские власти устраивают покушения на убийство россиян, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

«Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», - указал он.

Патрушев также отметил, что деструктивные действия Соединенных Штатов привели к потере мирового влияния Запада. Разрушение западноцентричного миропорядка стало необратимым процессом, подчеркнул секретарь Совбеза. А коллективный Запад перестал быть основой в международных отношениях.