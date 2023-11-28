28 ноября 2023, 12:03

Украину пригласят в НАТО только после выполнения всех требований — Столтенберг

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Украину примут в Североатлантический альянс только после того, как страна выполнит все условия и получит согласие союзников. Об этом изданию Index заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Украине удалось приблизиться ко вступлению в альянс. Он не смог указать точную дату вхождения страны в организацию, но предположил, что в будущем она обязательно станет частью НАТО.

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», - отметил Столтенберг.

Генсек альянса сообщил, что союзники во время саммита в Вильнюсе обещали также выделить Украине 500 миллионов евро для покупки топлива, медицинского оборудования и средств разминирования.

Главы МИД стран НАТО согласуют рекомендации для Украины по вступлению 28–29 ноября. Столтенберг на пресс-конференции опроверг возможность вхождения страны в альянс во время конфликта и не смог предположить, какое решение министры примут во время встречи.

НАТО Украина
28 ноября 2023, 12:17
Запад запретил Украине вести переговоры с Россией — Захарова
РИА «Новости»
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Именно Запад запретил Украине переходить к мирным переговорам с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

«Заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры - это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно», - подчеркнула представитель дипведомства.

Западные страны говорили только о том, что необходимо вести боевые действия. Мирно разрешать ситуацию западные элиты не хотели. Россия же не отказывалась от переговоров.

Ранее на Украине также признавали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать» боевые действия. На колени Украину поставили тупость и жадность Запада.

Сейчас правительство Украины поэтапно переходит к стадии торга в ходе конфликта. Власти уже допустили вероятность заключения мирного соглашения.

Россия Переговоры Украина
28 ноября 2023, 11:21
Рябков указал на стремление США устроить смуту и смену власти в России
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Руководство США поставило перед собой задачу нанести «стратегическое поражение» России. Белый дом также продолжил демонстрировать свою нацеленность на смену власти в стране. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению Рябкова, Россия и США вступили в период длительной конфронтации. Он отметил, что американские власти хотят устроить смуту в РФ и расколоть мировое сообщество.

«Диапазон выбора с учетом настроя в Вашингтоне невелик. Сугубо негативный вариант - это дальнейшая эскалация, вплоть до (на дипломатическом направлении) разрыва предельно истончившихся двусторонних отношений», - указал замглавы МИД.

Он подчеркнул, что для налаживания отношений между двумя странами Белому дому придется принять сложившуюся ситуацию и начать договариваться. Рябков сообщил, что для серьезных переговоров США должны признать законные национальные интересы России.

Ранее замглавы МИД выразил сомнения в том, что диалог двух стран по стратегической стабильности возобновится в ближайшее время. Он также напомнил о неуместном документе по контролю над вооружениями, который американская сторона передала России.

США МИД РФ
28 ноября 2023, 10:18
Крупнейшему в мире айсбергу предсказали скорое исчезновение
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Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По оценкам ученых, его судьба решится в ближайшее время, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ считают, что в течение месяца айсберг или войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Проанализировав статистику маршрутов айсбергов за много лет, исследователи пока склонились к первому варианту. По их мнению, айсберг подхватят океанские течения из пролива Брансфилда, он проследует вдоль Южных Оркнейских островов и попадет в море Скоша, где его уничтожат волны, теплые океанские воды и ветер. Однако нельзя полностью исключать и второй вариант.

Площадь айсберга составляет около 4170 квадратных километров - она вдвое превышает площадь Санкт-Петербурга. О том, что ледник начал движение впервые за 30 лет , стало известно пару назад.

Исследования Ученые
28 ноября 2023, 08:57
Помощь НАТО — откровенная ложь. Бывший разведчик рассекретил закулисные переговоры Запада с Украиной
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Лидеры стран Запада вопреки обещаниям поддерживать Украину до победного конца сократили объемы помощи и начали принуждать ее к переговорам с Россией. НАТО пытался убедить местных политиков в том, что настал подходящий момент для перемирия, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Все уже признали, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают ее урегулировать конфликт путем переговоров. Это означает, что все, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью», - сказал он.

Объемы реальной военной помощи Украине, по словам американца, сократились. Скотт Риттер заявил, что нынешний поток вооружений не окажет никакого влияния на расстановку сил. Он сказал, что НАТО начал убеждать украинское руководство в том, что настал самый подходящий момент для переговоров с Россией.

Скотт Риттер заявил, что по мнению Запада, для Украины ситуация уже не улучшится. Россияне одержали победу, и этого, по его словам не удастся изменить.

Переговоры 2022 года остановили из-за того, что страны НАТО , в первую очередь Великобритания и США, уговорили Украину продолжать конфликт. Об этом заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург. Он объяснил, что мирное соглашение ознаменовало бы поражение альянса.

Россия Переговоры НАТО Украина

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