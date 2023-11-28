Он напомнил, что Украине удалось приблизиться ко вступлению в альянс. Он не смог указать точную дату вхождения страны в организацию, но предположил, что в будущем она обязательно станет частью НАТО.

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», - отметил Столтенберг.

Генсек альянса сообщил, что союзники во время саммита в Вильнюсе обещали также выделить Украине 500 миллионов евро для покупки топлива, медицинского оборудования и средств разминирования.

Главы МИД стран НАТО согласуют рекомендации для Украины по вступлению 28–29 ноября. Столтенберг на пресс-конференции опроверг возможность вхождения страны в альянс во время конфликта и не смог предположить, какое решение министры примут во время встречи.