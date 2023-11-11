11 ноября 2023, 01:53

Украину предупредили в США о возможной потере новых городов

РИА «Новости»
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Украинские власти могут потерять еще больше территорий, если отдадут приказ о прекращении огня. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил в интервью каналу Kim Iversen.

«Если вы (ВСУ - прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20% своей страны, если не остановите этот конфликт», - сказал он.

Риттер напомнил, что своим решением отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности киевский режим привел к тому, что Украина лишилась части территорий. По его словам, в интересах украинских властей прекратить этот конфликт на условиях России.

На переговорах в Стамбуле в марте 2022 года Россия и Украина подписали соглашение о международных гарантиях безопасности для последней. Они не распространялись на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Однако в Киеве до сих пор не сделали ни одного шага в сторону мирного разрешения конфликта, а потом вообще отказались от подписанных договоренностей.

Россия Переговоры Украина
11 ноября 2023, 02:26
Евросоюз передумал выделять Украине военную помощь из Европейского фонда мира
РИА «Новости»
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Германия и некоторые другие страны Евросоюза выступили против выделения Украине военной помощи в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По информации агентства, план по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине может быть изменен из-за позиции нескольких стран-членов Евросоюза. Причем среди противников выделения помощи неожиданно оказалась Германия.

«Я пока не назову его [план] мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить… У Германии возникло много вопросов… и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», - заявил собеседник агентства.

Использовать Европейский фонд мира для поставок оружия на Украину в июне 2023 года предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он высказал идею создать специальный механизм военных поставок ВСУ на сумму 5 миллиардов евро в год до 2027 года.

При этом некоторые европейские страны последовательно выступают против трат средств Европейского фонда мира на оружие для ВСУ. Так, в конце октября Венгрия в очередной раз заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро военной помощи.

Оружие Евросоюз Украина
11 ноября 2023, 00:27
Взрывы раздались в Киевской области
РИА «Новости»
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Жители Киевской области услышали взрывы. Об этом сообщило украинское издание Klymenko.Time.

«Взрывы в Киевской области», - написали журналисты в Telegram-канале.

Взрывы Киев Украина
10 ноября 2023, 23:39
Взрывы повредили припортовую инфраструктуру под Одессой
РИА «Новости»
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Повреждения припортовой инфраструктуры зафиксировали в Одесской области после взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Одесса Взрывы Украина
10 ноября 2023, 21:50
Конфликт на Украине сравнили со стометровкой. Кровавой авантюре конец?
РИА «Новости»
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На Украине заговорили о финале конфликта с Россией. Советник офиса украинского президента Андрей Ермак сравнил боевые действия с пробегом стометровки, в которой страна уже преодолела больше половины дистанции — остались самые сложные 30 метров. Сколько времени и жизней придется положить для их преодоления, он сказать затруднился. Его заявление — намек на то, что киевский режим увидел конец своей кровавой авантюры.

Морально психологический климат в команде Владимира Зеленского сильно упал, если там начали говорить о завершении конфликта и выходе на финишную прямую. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что ранее с подобным заявлением выступил и сам президент Украины, а глава его офиса просто привел сравнение ради яркости речи. Но никакой конкретики по срокам оба политика привести не смогли.

По словам Кошкина, все подобные заявления украинские политики сделали с нескрываемой обидой на страны Запада. Впервые это проявилось, когда координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, подводя итоги провалов контрнаступления, возложил ответственность на ВСУ. Украинцы со своей стороны тут же начали обвинять американцев в задержке поставок вооружений.

Кошкин подчеркнул, что такими взаимными претензиями бывших союзников заканчивалась большая часть кровавых авантюр, жертвами которых становились простые люди.

Забег по трупам Сравнение военного конфликта Украины с забегом на 100 метров Андрей Ермак допустил в интервью журналистке телеканала «1 1» Наталье Мосийчук, в отношении которой в России завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды. Полный выпуск доступен на ее YouTube-канале.

«Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30, они наиболее тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть», - заявил Ермак.

При этом глава офиса президента Украины подчеркнул что, что не может назвать сроков завершения боевых действий, но не исключил, что все может произойти внезапно.

«Многие факторы влияют на это. Но очень бы хотелось, чтобы все же это произошло как можно скорее», - добавил политик.

Ермак подчеркнул, что встреча на Мальте (саммит 66 государств по мирному урегулированию конфликта на Украине с обсуждением «формулы мира» - прим. ред.) показала поддержку со стороны самых неожиданных участников. По словам политика, они увидели свой интерес в победе Украины. О каких именно странах идет речь, Ермак не уточнил.

Также он добавил, что мирные переговоры с Россией не обсуждаются сейчас ни в каком формате. По его словам, пока Зеленский останется президентом, «никакого Минска-3 не будет».

Пессимистичный настрой

Украина

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