«Если вы (ВСУ - прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20% своей страны, если не остановите этот конфликт», - сказал он.

Риттер напомнил, что своим решением отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности киевский режим привел к тому, что Украина лишилась части территорий. По его словам, в интересах украинских властей прекратить этот конфликт на условиях России.

На переговорах в Стамбуле в марте 2022 года Россия и Украина подписали соглашение о международных гарантиях безопасности для последней. Они не распространялись на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Однако в Киеве до сих пор не сделали ни одного шага в сторону мирного разрешения конфликта, а потом вообще отказались от подписанных договоренностей.