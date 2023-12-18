«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы», - заявил Кульпа.

Украина пытается вмешаться в противостояние правящей партии «Право и справедливость» и оппозиционной коалицией. Действия киевских политиков могут привести к кардинальному падению уровня поддержки со стороны Польши. Украина может потерять часть территорий, и США не станут вмешиваться, если им это будет невыгодно, предупредил политик.

Украинские беженцы завезли в Польшу два неприятных «подарка» - нацистскую идеологию и венерические болезни. В 2023 году в Польше стало вдвое больше больных сифилисом. Это связали с ненадлежащей проверкой прибывающих толпами беженцев.