Украину предупредили о риске «внезапного» майдана

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», - заявил эксперт.

На данный момент настроения в отношении власти у украинского народа противоречивые. По словам Бондаренко, пока жители страны публично не критикуют руководство страны, однако «процветает кухонное диссидентство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже опасался, что в стране произойдет новый майдан , который якобы организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство из-за нынешней власти.