19 ноября 2023, 20:36

Украину предупредили о риске «внезапного» майдана

Pixabay
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Новый майдан на Украине может начаться из-за провала украинской армии на фронте или ухудшения социально-экономического положения населения. Об этом сообщил украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», - заявил эксперт.

На данный момент настроения в отношении власти у украинского народа противоречивые. По словам Бондаренко, пока жители страны публично не критикуют руководство страны, однако «процветает кухонное диссидентство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже опасался, что в стране произойдет новый майдан , который якобы организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство из-за нынешней власти.

Владимир Зеленский Украина
19 ноября 2023, 22:01
Финская АЭС «Олкилуото-3» перестала работать из-за неисправности
Freepik
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Финская АЭС «Олкилуото-3» временно прекратила работу из-за неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора станции Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке», - сказано в сообщении.

По данным оператора, причину произошедшего сейчас выясняют. Когда работу АЭС возобновят, информацию об этом опубликуют.

АЭС «Олкилуото» - это огромная атомная электростанция в западной части Финляндии. Ее построили на побережье Ботнического залива Балтийского моря. На предприятии действуют три реактора, которые представляют 30% всей получаемой энергии страны.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германии не будут использовать атомную энергию. Политик объяснил, что страна расширит использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечный свет, ветер и вода.

В апреле этого года немцы отключили три последние АЭС , работающие в государстве, - «Эмсланд», «Неккарвестхайм-2» и «Изар-2». Решение по закрытию подобных станций в Германии приняли больше десяти лет назад после аварии на «Фукусиме» в Японии.

Финляндия АЭС
19 ноября 2023, 21:52
«Смешно». В МИД РФ отреагировали на обвинения Санду во вмешательстве в выборы
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смешными обвинения якобы во вмешательстве России в выборы в Молдавии от президента страны Майи Санду. Дипломат высказалась об этом в комментарии «Известиям».

Захарова напомнила, что молдавский лидер имеет румынское гражданство и продвигает в стране «чужеродные интересы».

«Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Санду ранее заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией. Она также обвинила РФ в неуважении интересов жителей республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выборы в Молдавии показали желание населения страны сотрудничать с РФ. Он подчеркнул, что Санду не учла результаты муниципальных выборов, где ее партия не получила победу.

Политолог Владимир Жарихин отметил, что европейские страны не подкрепляют фактами свои заявления, направленные против российской стороны. Пустыми обвинениями западные чиновники стремятся устроить «большой шум» ради собственной выгоды.

Мария Захарова Молдавия МИД РФ
19 ноября 2023, 21:06
Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного Galaxy Leader по законам ислама
Freepik
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Захватившие судно Galaxy Leader повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

Представитель повстанцев заявил, что их целью не являются корабли израильского врага. По поводу экипажа захваченного судна он уточнил, что хуситы намерены применять к ним исламские законы.

«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», - сказал аль-Асад.

В воскресенье члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» захватили израильское грузовое судно в Аденском заливе Красного моря.

Израильские военные заявили, что судно Galaxy Leader не принадлежит Израилю, и на его борту нет граждан еврейского государства. По информации ЦАХАЛ, судно направлялось в Индию из Турции с международным экипажем, на борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей.

Власти Израиля назвали захват судна очередным актом иранского терроризма.

Израиль Корабли Ислам
19 ноября 2023, 20:13
Президент Путин получил разговорник на португальском перед саммитом G20
РИА «Новости»
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Владимир Путин перед саммитом G20 в Бразилии получил в подарок португальский разговорник. Мероприятие состоится в следующем году. Об этом президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер получил книгу на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания. Ее подарил сам Барриентос.

«В ближайшее время будет проведена встреча „двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку», - рассказал глава координационного совета БРИКС.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль уже начал подготовку к участию Владимира Путина в мероприятии.

Саммиты G20 Владимир Путин

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