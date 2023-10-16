Украину предупредили о риске гражданской войны

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По его словам, ситуация на Украине становится все хуже. Экономика страны разрушается, и населению следует готовиться к голоду.

«Страна находится на грани пропасти. <…> Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда - гражданская война», - подчеркнул Соскин.

Он добавил, что у киевского режима нет средств на закрытие дефицита бюджета в конце года. Это говорит о том, что государство не сможет выплачивать пенсии, пособия инвалидам и зарплаты военным.

Военнопленный боец ВСУ Максим Савенко ранее заявил, что от его бригады осталось около 40% личного состава. В рядах украинской армии наблюдается много потерь, есть погибшие и раненые.