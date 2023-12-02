02 декабря 2023, 04:59

Украину предупредили о последствиях «захвата» Крыма

РИА «Новости»
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В случае гипотетического захвата Крыма против украинской армии встанут миллионы партизан. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«С Крымом будет еще тяжелее <…> мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю - враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», - пояснил полковник.

Так Стариков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что захват Крыма мог бы оказаться проще, чем Донбасса.

Глава государства считает, что установить украинскую власть на Донбассе будет сложно, если люди этого не захотят. «Вернуть» эти территории сложнее, потому что там в течение 10 лет была контактная линия и постоянно шли бои. А Крым, по мнению Зеленского, якобы «ждет возвращения» в состав Украины.

Крым Донбасс Украина
02 декабря 2023, 04:34
Венгрия и Нидерланды перечеркнут планы Украины по вступлению в ЕС
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и претендент на должность президента Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине присоединиться к Евросоюзу. Об этом сообщило издание Economist.

«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. - прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», - заявили в материале.

В статье отметили, что саммит по вступлению Украины в ЕС, который должен состояться в середине декабря этого года, пролил бы «на Киев потоки денежных ливней». Однако этому препятствуют Орбан и Вилдерс, несогласные с расширением блока.

Из-за этого Украина почувствует нехватку денежных средств уже в начале 2024 года. Если западные союзники страны не отправят ей деньги, то государство перестанет доверять им.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об ошибке Америки в украинском конфликте. Он объяснил, что американская сторона полагалась на технологии, однако неэффективность ВСУ продемонстрировала ошибочность суждений США.

Венгрия Евросоюз Украина Нидерланды
02 декабря 2023, 03:55
Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине
РИА «Новости»
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Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на Украине. Об этом написало местное агентство УНИАН.

«Сообщается о взрывах в Днепре», - сказано в сообщении.

В регионе объявили воздушную тревогу.

Взрывы Украина
02 декабря 2023, 03:45
США встревожились из-за возможной потери важного союзника
Unsplash
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Интоксикация американских элит морализаторством привела к упадку США, а это может привести к потере союза с Израилем. Еврейское государство может начать смотреть в сторону Китая, написал в статье для журнала National Interest профессор Американского университета Антон Федяшин.

«После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком», - написал профессор.

Причиной упадка эксперт считает «интоксикацию элит» морализаторством, а также американскую идею деления мира на «плохие и хорошие» страны. В геополитике произошел «тектонический сдвиг» и США отстраняют от решений по вопросам безопасности на Евразийском континенте. При таком раскладе вполне возможно, что Израиль начнет «посматривать» в сторону Китая при планировании своей политики, предположил Федяшин.

Ранее Китай подготовил документ по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, который состоит из пяти пунктов. В одном из них указано, что необходимо восстановить законные права местных жителей и создать независимую Палестину на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

США Израиль Китай
02 декабря 2023, 03:17
Китай заберет двух гигантских панд из Шотландии в декабре
Freepik
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Две гигантские панды, переданные зоопарку Эдинбурга в Шотландии в 2011 году, вернутся домой в Китай в декабре. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», - заявил Ван Вэньбинь.

Животных должны были передать Китаю в 2021 году, но этому помешала эпидемия, договор продлили на два года. На родине гигантских панд уже ждут, для их проживания уже все подготовлено, отметил представитель МИД. Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международными партнерами в области сохранения исчезающих видов животных.

Детеныш панды из московского зоопарка начал ползать , что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили правильность движений животного.

Великобритания Животные Китай

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