Украину предупредили о полном истощении в случае затягивания конфликта
Продолжение контрнаступления или затягивание конфликта приведет к полному истощению ресурсов и катастрофическому сокращению населения Украины. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
Эксперт отметил, что контрнаступление прошло неудачно, и при дальнейшей попытке контратаковать ВСУ истощит и без того скудные ресурсы и арсеналы. Это может сделать Украину уязвимой для наступления российской армии, предупредил Биб. Затягивание конфликта приведет Украину к негативным социально-экономическим последствиям, считает аналитик.
«Если не считать прорыва России на поле боя, мы должны также учитывать потенциальное влияние на Украину длительного тупика. <…> Уже потеряв миллионы людей, бегущих в Европу и Россию, Украина потеряет еще больше людей - как на передовой, так и из-за эмиграции», - отметил Биб Слабеющая Украина все больше будет зависеть от западных стран, заявил аналитик. Страна не сможет самостоятельно удовлетворять потребности «стареющего и искалеченного военными действиями населения».