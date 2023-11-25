Украину предупредили о массированном ударе России

В материале отметили, что после начала спецоперации их производство увеличили в несколько раз. Это поможет не только восполнить расходы боеприпасов в зоне СВО, но и поставлять их в другие страны.

«Ракеты „Искандер-М“ представляют собой особый вызов для вражеской обороны из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, а также способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», - указали в статье.

Западные СМИ ранее сообщили, что российские военнослужащие начали применять новую тактику с использованием оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Автор издания Army Recognition указал, что ВС России стали использовать баллистические ракеты «Искандер-М» для ударов по базе ВСУ в Запорожской области.