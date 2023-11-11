Украину предложили принять в НАТО в новых границах

«Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО», - сказал Расмуссен.

Он обсудил свое предложение с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе. По словам бывшего генсека альянса, нельзя откладывать на 2024 год вопрос о вступлении Украины в блок.

Однако, если из Украины исключить контролируемые Россией территории, то угроза прямого конфликта НАТО с ВС РФ снизится. После этого украинские власти получили бы гарантии, которые позволили бы стране нарастить военную силу, резюмировал Расмуссен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Украины в состав ЕС зависит от того, сможет ли в страна выйти на достойный уровень для включения в объединение.