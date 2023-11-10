10 ноября 2023, 13:35

Украину обвинили в атаках на российских военкоров

Pxhere
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Украинские власти ведут террористическую деятельность против российских военкоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит», - отметил официальный представитель Кремля.

Журналисты на передовой рискуют не только жизнью, но и безопасностью своей семьи. Ситуация с военкором Александром Коцем тому пример, подчеркнул Песков.

По его словам, подобную террористическую деятельность ведут представители Украины. Поэтому военкоры находятся под ударом со всех сторон. Российские ведомства стараются помогать журналистам.

«Здесь очень важно соблюдать все меры предосторожности», - добавил Песков.

Злоумышленник собирал информацию о военкоре Коце. Три дня москвич следил за его семьей, потом залез в дом и обманом пытался узнать у жены Александра сведения о его профессиональной деятельности. Полученные данные мужчина передал соучастнику в мессенджере Telegram.

Ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Сам Александр Коц сообщил, что он и его семья и раньше получали личные угрозы.

Дмитрий Песков Журналистика Украина
10 ноября 2023, 13:31
Отсутствие военных успехов вынудило Зеленского повысить градус обещаний
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Отсутствие у Украины военных успехов на фронте заставило президента страны Владимира Зеленского повысить градус обещаний своим западным спонсорам. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Киевский режим и Зеленский отчаянно обещают Западу успехи на поле боя, но прошлые обещания так и не сбылись. Из-за этого доноры начали вибрировать», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля выразил мнение, что в этой ситуации Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус красноречия, чтобы убедить спонсоров в обязательном выполнении задач на поле боя.

Зеленский заявлял, что ВСУ продолжат наступление в 2024 году. По его словам, у военных «есть план».

Ранее Песков сравнил Украину с тянущим повозку ослом , который шагает за висящей перед ним морковкой. Так пресс-секретарь оценил информацию о вероятных переговорах по членству страны в Евросоюзе.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Украина
10 ноября 2023, 13:15
Ущерб от ударов Израиля оценили в секторе Газа
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Нанесенный объектам инфраструктуры и жилым зданиям ущерб в секторе Газа в результате атак израильской армии составил порядка трех миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава в Facebook*.

«По первоначальной оценке, атаки Израиля по гражданской инфраструктуре принесли ущерб на миллиард долларов, ущерб башням и жилым зданиям составил два миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

В секторе Газа после эскалации израильско-палестинского конфликта погибли более 10 тысяч человек , среди них как минимум 4,4 тысячи детей.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и открыли огонь по гражданскому населению, а также захватили более 200 заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.

Ранее Армия обороны Израиля предоставила доказательства использования мирной инфраструктуры боевиками ХАМАС.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 ноября 2023, 11:44
Жителей всех регионов Украины предупредили об опасности с воздуха
РИА «Новости»
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили жителей об опасности, сообщил Telegram-канал оповещения.

В 09:06 воздушную тревогу объявили в контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Через полчаса сирена зазвучала в ДНР, затем Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. К 10:32 особый режим действовал на всей территории Украины.

В столице объявили воздушную тревогу в 10:29.

Киевская городская администрация призвала жителей спуститься в укрытия до новых указаний.

Воздушные силы Украины заявили об угрозе ракетных ударов. По информации военных, с аэродрома взлетел истребитель дальнего действия МиГ-31.

Ракеты Украина
10 ноября 2023, 11:41
США ввели санкции против 326 иностранцев за связи с Россией
Pxhere
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После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК, опираясь на собственные расчеты.

После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК , опираясь на собственные расчеты.

Инструмент вторичных санкций начали применять еще в марте прошлого года. Тогда под ограничения подпали британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP и испанская Invention Bridge SL. Их обвинили в скрытной деятельности по закупкам западных технологий в интересах России.

С 24 февраля 2022 года власти США внесли в санкционный список 326 позиций, среди которых 262 организации и 64 физических лица. Также ограничения коснулись 58 иностранных юрисдикций.

Объединенные Арабские Эмираты сократят объем экспорта ряда товаров в Россию. Такое решение от ОАЭ требовали страны Запада из-за беспокойства, что санкционные товары попадают в РФ через третьи страны. В том числе через Эмираты, Китай и другие государства.

США Санкции Россия

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