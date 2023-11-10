Украину обвинили в атаках на российских военкоров

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит», - отметил официальный представитель Кремля.

Журналисты на передовой рискуют не только жизнью, но и безопасностью своей семьи. Ситуация с военкором Александром Коцем тому пример, подчеркнул Песков.

По его словам, подобную террористическую деятельность ведут представители Украины. Поэтому военкоры находятся под ударом со всех сторон. Российские ведомства стараются помогать журналистам.

«Здесь очень важно соблюдать все меры предосторожности», - добавил Песков.

Злоумышленник собирал информацию о военкоре Коце. Три дня москвич следил за его семьей, потом залез в дом и обманом пытался узнать у жены Александра сведения о его профессиональной деятельности. Полученные данные мужчина передал соучастнику в мессенджере Telegram.

Ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Сам Александр Коц сообщил, что он и его семья и раньше получали личные угрозы.