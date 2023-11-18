18 ноября 2023, 09:37

Украину и Израиль не упомянули в итоговой декларации саммита АТЭС

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Ситуация на Украине и конфликт на Ближнем востоке не вошли в итоговую декларацию глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Документ опубликовали на сайте организации.

Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско. По итогам мероприятия участники приняли декларацию, которую согласовали все главы делегаций. Целью документа стало создание стабильного будущего и способствование экономическому росту региона.

«Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует в первую очередь реагирования на интересы всех наших людей и экономик», - отметили в декларации.

Глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук подтвердил, что документ приняли с учетом позиции России. По его словам, декларация рассматривала основные экономические проблемы, а также вопросы климата и цифровой трансформации. Оверчук назвал прошедший саммит успешным.

Саммиты Израиль Россия Украина Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 09:59
Тела двух россиян нашли в горячем источнике в Гималаях — СМИ
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Тела двух туристов из России нашли в долине реки Парвати в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

«Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри», - уточнили журналисты.

Рядом с мужчиной и женщиной правоохранители нашли паспорта и мобильные телефоны. В гостевом доме лежала записка на английском языке с просьбой отправить личные пары в российское посольство.

Правоохранители подозревают, что молодые люди умерли из-за передозировки наркотиков.

«Мы проверяем все версии», - заявил сотрудник полиции штата Химачал-Прадеш.

Ранее на юге Индии погибли 10 пассажиров поезда. В штате Андхра-Прадеш состав, следующий по маршруту Визага - Раягада, остановился из-за неполадок с воздушным кабелем. Скорый поезд врезался в него, в результате аварии с рельс сошли несколько вагонов. Из-за столкновения погибли 10 человек, еще 25 пассажиров получили травмы.

Индия Туризм Россия
18 ноября 2023, 09:56
Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией
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С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант», за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант» , за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

«Южный» был крупнейшим по пассажиропотоку и ближайшим к Петербургу пунктом пропуска на границе с Россией. Решение о его закрытии будет действовать до 18 февраля. В это время пассажирско-грузовое движение сосредоточат на четырех северных пунктах пропуска.

Ограждения на финско-российской границе должны были установить в ночь на 18 ноября.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты потребовали у своих коллег объяснений. В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, будто Россия направляет беженцев к границе.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией. Они объясняли, что по другую сторону границы живут их родственники.

О закрытии КПП также высказались проживающие в Финляндии россияне.

Ранее финские пограничники применили газ против людей на границе с Россией. Около 30 человек прибыли к переходу «Ниирала» на велосипедах и пешком.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 09:18
Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
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Белый дом продолжил проводить неоколониальную политику, и слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине подтверждают этот факт. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.

Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.

«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ - не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», - отметил Бабакин.

Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.

«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», - заключил Бабакин.

Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».

США Госдума РФ Китай Джо Байден
18 ноября 2023, 08:49
Израиль отказался пойти с ХАМАС на сделку по освобождению 50 пленных из Газы
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Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом заявило издание Yedioth Ahronoth.

Израильское руководство не устроили условия, выдвинутые палестинским движением. Согласно сделке, ХАМАС потребовал от Израиля остановить обстрелы в секторе Газа на три дня для отправки гуманитарной помощи, а также обменять пленников. По данным издания, еврейское государство выразило готовность рассмотреть обмен в случае освобождения 70 израильтян.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая подразумевает трехдневное прекращение огня. Стороны согласились обменять заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал ситуацию и отметил, что палестинское движение отказалось вести переговоры. По его словам, участники ХАМАС не смогли предоставить список заложников и информацию о них.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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