Украину и Израиль не упомянули в итоговой декларации саммита АТЭС

Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией

С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант», за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант» , за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

«Южный» был крупнейшим по пассажиропотоку и ближайшим к Петербургу пунктом пропуска на границе с Россией. Решение о его закрытии будет действовать до 18 февраля. В это время пассажирско-грузовое движение сосредоточат на четырех северных пунктах пропуска.

Ограждения на финско-российской границе должны были установить в ночь на 18 ноября.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты потребовали у своих коллег объяснений. В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, будто Россия направляет беженцев к границе.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией. Они объясняли, что по другую сторону границы живут их родственники.

О закрытии КПП также высказались проживающие в Финляндии россияне.

Ранее финские пограничники применили газ против людей на границе с Россией. Около 30 человек прибыли к переходу «Ниирала» на велосипедах и пешком.