30 июня 2024, 22:50

Украинскую мину обезвредили около пляжа в Турции

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У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину. Об этом сообщила газета Milliyet.

Чтобы обезвредить снаряд, власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей. Специалисты, которые прибыли на место, обезвредили мину.

Уточняется, что объект нашли в 60 метрах от берега в городе Эрегли провинции Зонгулдак. Пляжи открыли 30 июня в 14:00.

Ранее два человека подорвались на мине в Брянской области. Они зашли в запретную приграничную зону в Климовском районе. Люди проигнорировали предупреждение о минной опасности.

В январе 2024 года турецкие рыбаки выловили сетями мину. Они сообщили о боеприпасе береговой охране.

Турция Оружие
30 июня 2024, 21:37
НАТО разместил 10 батальонных групп у границы с Белоруссией
РИА «Новости»
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Недалеко от белорусской границы находятся 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса, общей численностью свыше 20 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.

«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», - сказал он.

По словам главы Генштаба, эти группы разместили временно, однако «нет ничего более постоянного, чем нечто временное». Белорусскому руководству не нравится такое соседство, поэтому власти рассматривают и оценивают каждое действие НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что страны альянса нападут на Белоруссию , если государство в чем-то расслабится. По словам президента, в блоке думают, что Россия и Республика Беларусь решат напасть на НАТО и «зачем-то роют противотанковые рвы».

Белоруссия НАТО
30 июня 2024, 20:33
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта
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Некоторые военные базы Соединенных Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мишенью для атаки могут стать американские объекты или военный персонал. Такого уровня террористической опасности не фиксировали минимум 10 лет.

В состояние повышенной готовности перевели в том числе военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее США передислоцировали подразделения своей армии к границам Израиля и Ливана. Американцы пошли на такой шаг из-за опасений по поводу того, что между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может начаться масштабный конфликт.

США Военные Европа
30 июня 2024, 20:15
Проблемы с умственными способностями. Американцы рассказали об отношении к Байдену
РИА «Новости»
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Здоровье президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за кресло главы Белого дома. Такое мнение выразили 72% участников опроса, который провел телеканал CBS.

Чаще всего респонденты заявляли о «проблемах с умственными способностями» Байдена. Вместе с тем, 27% опрошенных полагают, что главе государства нужно продолжать участие в президентской гонке.

Мнения американских граждан по поводу лидера республиканцев Дональда Трампа разделились - половина участников исследования выразили мнение, что он может продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% выразили в этом сомнение.

Опрос проводили 28–29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Байден потерпел сокрушительное поражение в дебатах с Трампом и даже не смог самостоятельно уйти со сцены.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
30 июня 2024, 20:12
Губернатор Измира заявил о возросшем числе жертв и пострадавших от взрыва газа
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В турецкой провинции Измир возросло число пострадавших и погибших от взрыва газового баллона в пекарне. Об этом сообщил губернатор Сулейман Эльбан телеканалу TRT Haber.

«Число погибших в результате взрыва возросло до пяти. Медицинскую помощь получают 57 человек», - уточнил он.

Баллон взорвался в кондитерской в городе Торбалы днем 30 июня. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки газа.

Четыре человека погибли на месте. Больше десятка домов, расположенных рядом с пекарней, получили серьезные повреждения. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранители приступили к расследованию и установлению всех обстоятельств случившегося.

Турция Газ Взрывы

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