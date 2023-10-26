Украинского эсэсовца Ярослава Хунку объявили в розыск

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - следует из сообщения на сайте. О какой именно статье идет речь - не уточняется.

Ранее СК заочно предъявил обвинение Хунке в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

В пресс-службе ведомства тогда указали, что следователи, опираясь на материалы Госархива и архива Минобороны, установили места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка.

В составе дивизии он совершал убийства и причинял тяжкий вред здоровью жителей оккупированной Львовской области УССР, подчеркнули в Следкоме.

По данным следствия, солдаты СС «Галичина» с 23 по 28 февраля 1944 года убили не менее 500 граждан СССР на территории Гуты Пеняцкой в Львовской области. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 18 октября в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии поручил проработать вопрос об экстрадиции Ярослава Хунки из Канады.