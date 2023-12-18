Украинского депутата арестовали после взрыва гранат в Закарпатье

В отношении парламентария избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сторона защиты не возражала против ходатайства прокурора, который потребовал взять подозреваемого под стражу.

Во время взрыва на заседании сельского совета в селе Керецки находились 30 человек. Батрин бросил гранаты во время выступления. Предварительно, 26 человек пострадали.

По данным украинских СМИ, раненый при взрыве депутат Виктор Прядила умер в больнице. При поступлении в медучреждение его состояние оценили как тяжелое.

*Запрещен в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.