Украинский политолог рассказал о планах Зеленского нейтрализовать Залужного
На Украине началась борьба различных политических сил за поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Власти же хотят нейтрализовать влияние главкома, поэтому могут ответить украинскими делами. Об этом написало издание «Страна.ua» со ссылкой на директора Украинского института анализа и менеджмента политики Олега Бортника.
«Залужного или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <.>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного „минируют“ гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно», - сказал эксперт.
Другой источник издания рассказал, что президент Украины Зеленский негласно готовится к выборам, хотя и назвал их проведение в марте 2024 года несвоевременным. Вместе с этим глава государства решает, как не допустить к выборам Залужного.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не могут согласовать кандидатуру нового лидера Украины. Британские политики делают ставку на Залужного, а США хотя оставить в кресле президента Зеленского.