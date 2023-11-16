Украинский политолог рассказал о планах Зеленского нейтрализовать Залужного

«Залужного или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <.>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного „минируют“ гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно», - сказал эксперт.

Другой источник издания рассказал, что президент Украины Зеленский негласно готовится к выборам, хотя и назвал их проведение в марте 2024 года несвоевременным. Вместе с этим глава государства решает, как не допустить к выборам Залужного.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не могут согласовать кандидатуру нового лидера Украины. Британские политики делают ставку на Залужного, а США хотя оставить в кресле президента Зеленского.