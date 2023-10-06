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Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач призвал спустить с фронтона здания администрации флаг Украины. Причиной тому стало заявление украинского президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщило издание Dauphiné libéré.

Глава города объяснил свое решение. Он подчеркнул, что нельзя ссылаться на ценности Запада и призвать страны на помощь, при этом разделяя действия Азербайджана в Нагорно-Карабахской Республике.

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема», - заявил французский мэр.

Украинские журналисты ранее сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили гуманитарную помощь киевскому режиму в энергетическом секторе, а также региональную безопасность и возможности сотрудничества.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план западных лидеров по спонсированию украинской стороны - это безумие. Главу киевского режима нужно остановить, пока его поступки не обернулись глобальной катастрофой , призвал он.