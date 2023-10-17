Украинский депутат назвал проблемой для Киева предварительные итоги выборов в Польше

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«На данный момент то, что мы видим в экзитполах, является проблемой для Украины», - сказал он.

Дунда отметил, что несмотря на преимущество правящей в стране партии «Право и справедливость», объединенная оппозиция способна получить большую часть влияния в парламенте, что вызывает неопределенность в формировании «прочного» правительства.

Украинский депутат обратил внимание на опасения польских экспертов, которые считают, что подобная неоднозначность приведет к новым выборам. Для Украины появится опасность «замалчивания темы помощи», а также негатив в адрес киевского режима.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Польша продолжит поддерживать украинскую сторону в независимости от результатов выборов в парламенте. По его словам, в Евросоюзе Варшава занимает роль гегемона, а также является ключевым представителем американской позиции.