Украинский депутат назвал проблемой для Киева предварительные итоги выборов в Польше
Предварительные результаты парламентских выборов в Польше оказались «проблемой» для украинской стороны. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда, его слова привел польский портал Interia.
«На данный момент то, что мы видим в экзитполах, является проблемой для Украины», - сказал он.
Дунда отметил, что несмотря на преимущество правящей в стране партии «Право и справедливость», объединенная оппозиция способна получить большую часть влияния в парламенте, что вызывает неопределенность в формировании «прочного» правительства.
Украинский депутат обратил внимание на опасения польских экспертов, которые считают, что подобная неоднозначность приведет к новым выборам. Для Украины появится опасность «замалчивания темы помощи», а также негатив в адрес киевского режима.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Польша продолжит поддерживать украинскую сторону в независимости от результатов выборов в парламенте. По его словам, в Евросоюзе Варшава занимает роль гегемона, а также является ключевым представителем американской позиции.