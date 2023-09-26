Украинский бюджет получил свыше 109 млн долларов от продажи госимущества

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«За год команда ФГИ нашла новых собственников для 439 убыточных государственных активов», - указали в ведомстве.

В числе самых крупных проданных активов - Львовский ювелирный завод, киевский отель «Эрмитаж», предприятие «Укроборонресурсы» и морской порт Усть-Дунайск.

И. о. главы ФГИ Александр Федоришин заявил, что перед фондом стоит задача продать активы, которые подпадают под «большую приватизацию», а также имущество, которое конфисковали в рамках санкций.

Летом 2022 года Верховная рада позволила проводить приватизацию крупных промышленных предприятий. Был утвержден перечень из 420 объектов, которые будут приватизированы или ликвидированы.

При этом Рада запретила приватизировать заводы по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которое находится на вооружении ВСУ.

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