Украинский беженец пожаловался на дорогую жизнь в Канаде

Мартыненко покинул Украину в 2022 году и год прожил в Стокгольме. Когда закончилась виза, он перебрался в Канаду. Украинцу приходится трудится на двух работах семь дней в неделю из-за дороговизны жизни в Торонто.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», - пожаловался Мартыненко журналисту агентства.

Канада выдала украинским беженцам экстренное разрешение на приезд, но у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца. Украинцы могут находиться в стране три года в качестве временных резидентов.

В Ирландии власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Правительство заявило, что необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев.