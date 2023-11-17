17 ноября 2023, 04:14

Украинский беженец пожаловался на дорогую жизнь в Канаде

РИА «Новости»
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Украинский беженец Алексей Мартыненко пожаловался изданию Bloomberg на тяжелую жизнь в Канаде. Украинец решил вернуться в Европу, где он жил до переезда в Торонто.

Мартыненко покинул Украину в 2022 году и год прожил в Стокгольме. Когда закончилась виза, он перебрался в Канаду. Украинцу приходится трудится на двух работах семь дней в неделю из-за дороговизны жизни в Торонто.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», - пожаловался Мартыненко журналисту агентства.

Канада выдала украинским беженцам экстренное разрешение на приезд, но у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца. Украинцы могут находиться в стране три года в качестве временных резидентов.

В Ирландии власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Правительство заявило, что необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев.

Канада Украина
17 ноября 2023, 04:16
Посол России рассказал, как ведут себя американцы на саммите АТЭС
РИА «Новости»
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США уже отвыкли от честного диалога на равных и на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проявляют свое привычное, разнузданное поведение. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев, передало РИА «Новости».

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», - сказал он.

По словам Бердыева, американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин негативно отреагировала на слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине после их встречи на полях саммита АТЭС. Глава Штатов назвал китайского лидера диктатором. Мао Нин назвала это заявление безответственным и ошибочным.

Саммиты США
17 ноября 2023, 02:39
«Подобно иглоукалыванию». Встречу Байдена и Си назвали лечением симптомов проблемы
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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблемы в отношениях двух стран. Об этом РИА «Новости» заявил бывший американский дипломат Чэс Фриман.

«Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины.<…> Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений», - заявил Фриман.

Эксперт отметил, что переговоры на высшем уровне подтвердили значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но лидеры ничего не сделали, чтобы предотвратить эти ситуации. Фриман отметил неясность реализации на практике возможность сотрудничества или координации в рамках проблем мирового масштаба.

Встреча Байдена и Си прошла в четверг в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Двусторонние переговоры длились более 2,5 часа. Глава Белого дома по итогам встречи написал, что они «добились реального прогресса».

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
17 ноября 2023, 02:17
Французского сенатора обвинили в домогательствах одурманенной женщины-депутата
Pixabay
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Во Франции сенатора Жоэля Геррио арестовали по подозрению в накачивании наркотическими веществами женщины-депутата. Об этом изданию Franceinfo сообщил осведомленный источник.

Прокуратура Парижа сообщила, что 66-летнему народному избраннику вменяется «введение лицу без его ведома вещества, способного повлиять на его рассудительность или контроль над его действиями с целью совершения сексуального насилия». Сенатор находится под стражей. За подобное преступление во Франции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на пять лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

С жалобой на сенатора в прокуратуру обратилась женщина-депутат, ее имя в интересах следствия не разглашаеют. Она заявила, что почувствовала себя плохо после того, как выпила у Геррио во вторник вечером. Пройдя обследование, депутат выяснила, что в ее крови присутствует запрещенное вещество. При обыске в доме сенатора полиция обнаружила пакетик с этим препаратом.

Ранее в конгрессе США едва не произошла драка между сенатором и главой профсоюза перевозчиков. Сенатор, в прошлом боец MMA, вызвал «на поединок» оппонента за публичные оскорбления.

Наркотики Скандалы Изнасилования Франция
17 ноября 2023, 02:00
Взрывы прогремели в Одесской области на Украине
РИА «Новости»
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В Одесской области на Украине прогремела серия взрывов. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Зеркало недели».

По данным журналистов, в регионе работает система противовоздушной обороны.

«Одесская область! Работает ПВО по БПЛА», - сказано в сообщении.

В этой области, а также в Николаевской объявили воздушную тревогу.

Накануне, 16 ноября, в утренние часы в Хмельницкой области прогремели две серии взрывов. На громкие звуки пожаловались жители города Староконстантинов, где находится военный аэродром. Замгубернатора региона Сергей Тюрин заявил о работе системы ПВО. Сирены воздушных тревог включали в Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Одесса Взрывы Украина

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