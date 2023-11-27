«В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную», - написал Леменов.

Кроме того, активист заявил, что украинские власти доиграются, а страна потеряет и другие территории.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Безуглая раскритиковала военное руководство страны из-за отсутствия плана боевых действий на следующий год. Политик напомнила, что военные просто забирают не менее 20 тысяч человек в месяц, но при этом не предлагают внести какие-либо изменения в саму армейскую систему.

Представитель президента Украины Федор Вениславский назвал ее поведение недопустимым и заявил, что ее пребывание в комитете Рады по обороне может угрожать национальной безопасности страны.