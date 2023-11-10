Украинских школьников отправят учиться под землю

«Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - написал украинский чиновник.

По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить около 500 человек - примерно столько учащихся и педагогов живут в поселке. Укрытие будет оснащено автономным источником электроэнергии и сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

При этом ВСУ сами часто обстреливают детские учебные заведения на приграничных территориях и в новых регионах России. В конце октября украинская ракета упала рядом со школой в селе Новочервонное Луганской Народной Республики. В это время в здании проходил детский праздник - там находились около 20 детей вместе с родителями. Чудом удалось избежать жертв.

До этого при обстреле ВСУ пострадало здание школы в селе Козино Рыльского района Курской области. В сентябре повреждения получило здание школы в белгородском селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области.