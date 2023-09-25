Украинских олигарх Коломойский заявил о бездействии следствия

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«Со мной за три недели, пока содержат под стражей, никто не проводил следственных действий», - сказал Коломойский.

По мнению бизнесмена, обвинение в его адрес состряпали «на скорую руку», причем «это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский».

Коломойский заверил, что не будет скрываться и намерен «восстановить справедливость». Именно это и стало одной из главных целей его приезда на Украину.

В начале сентября бизнесмена арестовали на два месяца по делу об отмывании денег и мошенничестве. По версии СБУ, в период с 2013 по 2020 год он легализовал и вывез за границу более 500 миллионов гривен.

Позже Шевченковский суд переизбрал меру пресечения олигарху. Теперь Коломойскому нужно заплатить 105 миллионов долларов, чтобы выйти под залог.

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