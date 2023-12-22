Украинских диверсантов начали обучать по стандарту НАТО
Украинские диверсанты под Харьковом начали обучаться по методичкам НАТО на базе гражданских учебных заведений. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На базе гражданского учебного заведения под Харьковом началось обучение минно-взрывному делу для будущих диверсантов Украины. Программа обучения соответствует натовским рекомендациям», - сказал он.
Марочко отметил, что украинских подростков учат разминировать боеприпасы, устанавливать минные заграждения и собирать взрывные устройства из подручных материалов.
«Техническое оснащение и наглядные пособия поступили под видом гуманитарной помощи из западных стран», - добавил полковник Народной милиции ЛНР в отставке.
Ранее Марочко сообщил о росте числа наемников из Грузии и Польши , которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в зоне специальной операции.