Украинских диверсантов начали обучать по стандарту НАТО

Власти США поддержали точку зрения, что говорить о возможности передачи Украине заблокированных активов России пока слишком преждевременно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Слишком рано говорить о таком развитии ситуации. Мы нацелены на согласие конгресса на выделение нового пакета военной помощи Украине», - сказал он.

Американские СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена начала переговоры с союзниками о вероятности использования заблокированных активов России для поддержки Украины. Дискуссии по линиям юристов, дипломатов и экономистов в последнее время существенно усилились.

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад Уимблдонский заявлял, что ведомство изучит правовую основу конфискации российских активов в пользу Украины. По его словам, в этом процессе важно учесть положения международного права.

Глава Минфина России Антон Силуанов предупреждал, что страна даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов.