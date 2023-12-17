17 декабря 2023, 14:10

Украинских беженцев в Европе стали разлучать с детьми

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У украинских беженцев, находящихся в странах ЕС со статусом временной защиты, под разными предлогами отбирают детей. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По словам адвоката Марины Семеновой, подобные случаи есть в юридической практике в Эстонии, Дании, Германии и Польше. Она предположила, что Европа по какой-то причине «заинтересована» в том, чтобы «оставлять украинских детей у себя», но затруднилась назвать причины. Семенова вспомнила, что в феврале украинку с ребенком, возвращавшуюся домой из ЕС, задержали на границе с Польшей и заявили, что ребенка вернут в Данию как на место постоянного проживания. Вопрос решился лишь после длительного разбирательства.

Ранее польские СМИ отметили, что украинские беженцы завезли в страну нацистскую идеологию и венерические болезни.

Журналисты рассказали о случае, когда социальная служба во Франции отобрала у 18-летней матери новорожденного, заявив, что она «холодно относится» к нему. Ребенку нашли приемную семью. К борьбе за воссоединение матери и ребенка подключились посольство Украины, волонтеры, Минюст. В итоге младенца все-таки вернули родителям.

Мигранты Европа Украина
17 декабря 2023, 14:14
Численность американской армии в 2024 году станет самой низкой за 83 года
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США вступят в 2024 год с самой малочисленной армией за более чем 80 лет. Количество военнослужащих на действительной службе упало менее чем до 1,3 миллиона, сообщило издание Daily Mail.

«Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году», - написали журналисты.

Проблему назвали «величайшей», целей по набору кадров в армии, флоте и военно-воздушных силах не достигли. Официальные лица заявили, что должен быть «национальный вызов в службу поддержки».

Американские военные вербовщики уверены, что у поколения Z - тех, кто родился в период с 1997 по 2012 годы, «низкое доверие к институтам». У них меньше родственников, которые служили в армии, что снижает и их желание. Молодежь мало что знает о военной службе, поэтому отказывается от того, что может предложить армия США, предположил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по кадрам и готовности Ашиша Вазирани.

Во всех родах войск, за исключением Космических сил, с 2020 года сократилась численность военных. Министерство обороны и военные службы надеются привлечь в будущем больше новобранцев.

Германия тоже обеспокоена численностью своей армии. В стране нет обязательной службы с 2011 года. Власти уверены, что отмена срочной воинской службы была ошибкой , но теперь вернуть ее сложно с точки зрения закона и политики. В ФРГ рассматривают новую модель, чтобы сделать военнообязанными были и мужчин, и женщин.

Статистика США Военные Армия
17 декабря 2023, 12:55
Помощника сенатора США уволили после порноскандала
Unsplash
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Младшего помощника сенатора США Бена Кардина, Эйдана Маэсе-Черопски, уволили из верхней палаты конгресса, сообщила газета Politico. Ранее стало известно, что он якобы снял гей-порно со своим участием в зале заседаний.

«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», - рассказали изданию в офисе сенатора.

Там отказались давать дополнительные комментарии по этому «кадровому вопросу».

По данным газеты, перед этим Маэсе-Черопски написал на своей странице в соцсети LinkedIn, что «никогда не проявил бы неуважения к рабочему месту», поскольку любит свою работу. Он назвал «сфабрикованными» любые попытки охарактеризовать его действия и пообещал изучить доступные «законные варианты» выхода из ситуации. При этом бывший политик признал, что некоторые из его действий в прошлом «свидетельствовали о недальновидности», и отметил, что пережил «трудное время».

Информация о том, что сотрудник сената США снял гей-порно прямо в зале заседаний, появилась накануне. Видео попало в частную группу политиков-гомосексуалистов. СМИ со ссылкой на ультраправую американскую активистку Лауру Лумер писали, что на кадрах - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски.

США Скандалы Секс
17 декабря 2023, 12:37
Более двух тысяч украинских грузовиков скопилось у границы с Польшей
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Более двух тысяч грузовых автомобилей встали в пробке на польско-украинской границе со стороны Польши. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Утром 17 декабря были заблокированы три направления на границе с Польшей. Не могли проехать 2150 большегрузов. Больше всего машин оказалось напротив пункта пропуска «Шегини - Медыка».

Польские перевозчики начали блокировать погранпункты на границе с Украиной в начале ноября. Поляки протестовали, потому что начали терять работу из-за конкуренции с украинцами. Акции на польско-украинской уже назвали новым стандартом ведения внешней политики.

Забастовки польских водителей приводят к плачевным последствиям. Ранее в очереди на границе уже умерли три украинских дальнобойщика. Мужчине стало плохо перед пунктом пропуска «Корчева» с польской стороны.

Грузовики Машины Украина Польша
17 декабря 2023, 12:01
Украина вычеркнула Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International как «международного спонсора войны». Отметка появилась на сайте агентства, ведущего этот реестр.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», - указали в НАПК.

Raiffeisen Bank International - одна из крупнейших австрийских банковских групп со штаб-квартирой в Вене. Raiffeisen Bank работает в 24 странах. В Центральной и Восточной Европе он охватывает 12 стран, пять из которых являются членами Евросоюза, с дочерними банками.

В списке «спонсоров войны» Raiffeisen Bank находился с марта 2023 года из-за того, что продолжил деятельность в России. Австрийская банковская группа обещала уйти из РФ до конца 2023 года, но отложила дату.

Банки Европа Россия Украина

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