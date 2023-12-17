Украинских беженцев в Европе стали разлучать с детьми

По словам адвоката Марины Семеновой, подобные случаи есть в юридической практике в Эстонии, Дании, Германии и Польше. Она предположила, что Европа по какой-то причине «заинтересована» в том, чтобы «оставлять украинских детей у себя», но затруднилась назвать причины. Семенова вспомнила, что в феврале украинку с ребенком, возвращавшуюся домой из ЕС, задержали на границе с Польшей и заявили, что ребенка вернут в Данию как на место постоянного проживания. Вопрос решился лишь после длительного разбирательства.

Ранее польские СМИ отметили, что украинские беженцы завезли в страну нацистскую идеологию и венерические болезни.

Журналисты рассказали о случае, когда социальная служба во Франции отобрала у 18-летней матери новорожденного, заявив, что она «холодно относится» к нему. Ребенку нашли приемную семью. К борьбе за воссоединение матери и ребенка подключились посольство Украины, волонтеры, Минюст. В итоге младенца все-таки вернули родителям.