Украинские водители пожаловались на польских «пиратов»

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Украинские водители выразили недовольство акцией польских перевозчиков и фермеров, которые перекрыли границу. Поляков назвали пиратами, об этом написало издание El País.

«Эти люди (участники протеста - прим. ред.) - террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», - пожаловался один из украинских водителей.

Собеседник издания рассказал, что ему пришлось простоять на границе семь дней без возможности помыться и сходить в туалет.

К акции протеста польских водителей возле украинской границы присоединился Союз словацких автомобильных перевозчиков. Дальнобойщики раскритиковали Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний.