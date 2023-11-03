Украинские власти сообщили о поражении объектов в Одесской и Львовской областях
Пять объектов инфраструктуры в Львовской области получили повреждения. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
«Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области», - подчеркнул он.
Сообщение о поражении объектов в Украине также опубликовал в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области», - отметил глава Одесской ОВА.
Сегодня над Белгородской областью российские военные сбили украинский беспилотник. Минобороны сообщило, что ВСУ с помощью БПЛА попытались совершить теракт. Ранее над территорией России средства ПВО перехватили шесть дронов. Один из них ликвидировали над Крымом, еще пять - над акваторией Черного моря.