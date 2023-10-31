«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» - пожаловался представитель армии.

Издание отметило, что некоторые виды войск столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава. По информации журнала, один из помощников президента Украины Владимира Зеленского признался, что ВСУ не смогут использовать обещанное Западом оружие из-за кадрового голода в армии.

«У нас нет людей, которые могли бы его использовать», - заявил источник американского издания.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предсказал скорую отставку украинского лидера из-за кризиса в стране. По его мнению, ситуация в ВСУ и большие потери в ходе контрнаступления станут причиной смещения Зеленского с президентского поста.