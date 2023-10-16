Украинские уклонисты рассказали о рисках для жизни при попытках попасть в Румынию

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Один из украинских уклонистов под измененным именем Артем рассказал о своей неудачной попытке незаконного побега с Украины.

«Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей <…> предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», - сообщил Артем.

Авторы материала отметили, что побег через украино-румынскую границу действительно связан с тяжелым переходом через Карпатские горы. В этой местности водятся волки и медведи. Подтвердить информацию о снайперах изданию не удалось.

По словам Артема, он вместе с другими мужчинами пытался бежать через границу, когда их задержали. В тот момент они сошли с поезда за 30 километров до границы. Одного из спутников Артема отвезли на призывной пункт. Это сделали несмотря на то, что мужчине было больше 50 лет.

Артем, как указали в статье, не видит перспектив для жизни на Украине. Он снова планирует бежать.