Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В украинском городе Кропивницкий в ночь на субботу прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
«Кропивницкий, несколько взрывов», - говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги срабатывали в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Кировградской, Полтавской и Киевской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Ранее стало известно, что несколько взрывов произошло в Киеве , военную инфраструктуру в столице атаковали беспилотники-камикадзе.
Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, связи, оборонной промышленности и военного управления на Украине. Минобороны подчеркивало, что гражданские объекты находятся вне угрозы.