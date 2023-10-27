Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царева спецоперацией СБУ
Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом написала газета «Украинская правда».
По данным издания, Царев стал «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку находится «в списке предателей». Детали операции не приводились. В то же время уточняется, что в украинского политика попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев также озвучил версию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. По его словам, общественного деятеля пытались ликвидировать по указанию СБУ.
Неизвестные совершили покушение на Царева в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него стреляли на территории санатория, где он прожил.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что Царев находится в крайне тяжелом состоянии.