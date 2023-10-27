Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царева спецоперацией СБУ

По данным издания, Царев стал «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку находится «в списке предателей». Детали операции не приводились. В то же время уточняется, что в украинского политика попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев также озвучил версию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. По его словам, общественного деятеля пытались ликвидировать по указанию СБУ.

Неизвестные совершили покушение на Царева в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него стреляли на территории санатория, где он прожил.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что Царев находится в крайне тяжелом состоянии.